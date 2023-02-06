美中「間諜氣球」之爭　外交部：挑釁行徑危險不當

▲美國4日擊落中國間諜氣球，圖為擊落前。（圖／路透）

記者呂晏慈／台北報導

近日中國高空偵察氣球侵入美國領空，引發熱議，有媒體撰文指高空氣球事件算不上是重大危機，不要被逮到就好，批評外交部日前聲明是為了討好美國、藉機羞辱北京。對此，外交部6日特別發表聲明回應，這種侵犯他國領空的行為是挑釁行徑，特定媒體指稱遭入侵國將氣球擊落是「賠本作秀」，提醒民眾勿落入中國認知戰的陷阱。

外交部說明，中方此種違反國際法、侵犯他國領空以及主權的行為，如同其軍機艦屢次在台海、東海及南海的種種灰色地帶挑釁行徑，都是危險而不當的作法，台灣感同身受，中方行徑本應受到國際社會譴責。此外，該事件不僅凸顯中國在各地進行情蒐的野心，也引起其他直接受波及的加拿大及若干拉丁美洲國家的警覺與關切。

外交部指出，然而，特定媒體卻先是將中國以情蒐飛行器入侵他國領空的行徑大事化小、輕描淡寫，繼之對遭入侵國的警覺與防衛尖酸輕蔑、轉移焦點，甚至指稱遭入侵國將氣球擊落是「賠本作秀」，以窮盡顛倒是非的言論為中國脫罪、奚落美國及我國政府的回應，其立場與口吻與對岸如出一轍，更罔顧台灣也持續受到挑釁脅迫的事實，令人匪夷所思。

外交部呼籲民眾應具媒體識讀能力，切勿受類此媒體的惡意論述影響對國際事務的正確理解，甚至落入中國認知戰的陷阱。威權政體的各種危險行徑，正在對國際社會和平穩定構成威脅，民主國家政府與人民應提高警覺，團結合作因應。