嘉市警社區警政再升級　指紋建檔防長者走失

▲▼嘉義市警察局推動社區長者指紋建檔，避免長者走失關懷長者安全 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局推動社區警政再出發，強化並落實社會關懷服務，2月2日至博仁老人養護中心為身心障礙的長輩們進行「自願同意」指紋建檔，希望日後若有走失情形，都能順利送長輩返家與親人團聚。



臺灣失智症協會統計民國110年12月底臺灣失智人口共312,166人，占全國總人口1.34%，約每74人即有1人是失智者，該協會推估失智人口將逐年成長。失智症患者常因本身記憶力喪失，一旦走失和親友失聯，即便遇到熱心人士將其帶至各地警察機關，若身上未攜帶相關證件或手環等協助辨識身分的物品，警方也很難即時的掌握其身分並聯繫其家屬，最後常常只能安置在社福機構，警察局提供的「自願同意指紋建檔服務」就是為防止上述情形發生。



警察局日前採用攜帶式指紋活體掃描系統辦理指紋建檔，比起傳統油墨捺印建檔以更簡單、更清潔、更有效率的方式為民眾提供服務，社工表示，以前捺印指紋時都會把手弄黑，後續的清潔也要花很多時間及人力，新的儀器真的快速又方便。



家中若有失智長輩或有走失之虞之親人，家屬或監護人可以主動聯繫警察局(鑑識科)或分局(偵查隊)申請自願指紋建檔，申請捺印者請檢附身心障礙證明、身分證明文件；各機構（團體）如欲申請團體捺印，本局可派員到場提供服務，警察局官網也有線上預約的功能，民眾可隨時上網預約。



嘉義市政府衛生局也建置了「守護嘉憶人」系統，透過平安符、或十字架等形式的載具讓失智長者配戴，家屬便可利用APP進行定位或發布協尋，民眾可致電到嘉基失智共照中心05-2765041#6168、聖馬失智共照中心05-2710059申請，期待民眾都能安心出門、平安回家。