三星Galaxy S23上市資訊公布　旗艦機要價近5.3萬元

▲三星S23系列。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

三星今日正式宣布最新旗艦機Galaxy S23系列在台的上市資訊，此次共推出三款機型，包含Galaxy S23、S23+、S23 Ultra，預計2月24日起於全台各大通路正式上市。

而對於消費者關心的售價問題，入門機款S23價格為26,900元起，S23+則為33,900元起，許多人關注的旗艦款S23ultra則為40,900元起，最高規格12G+1TB則要價52,900元，相較於前代旗艦大約上漲了2,000元左右。

而在預購優惠上，三星表示，非預購消費者自2月24日08:00起至4月30日23:59期間，於全通路購買 Galaxy S23旗艦系列手機，上網登錄即可獲得：45W快充旅充組Type C及矽膠薄型保護殼。

此外，即日起至4月30日止，凡購買Galaxy S23旗艦系列，可享Samsung Wallet悠遊卡開卡限時限量回饋最高NT$350、YouTube Premium免費試用4個月，Microsoft 365 Basic免費試用6個月 、Adobe Lightroom for Samsung Premium免費試用2個月、 Adobe Express for Samsung Premium免費試用2個月以及註冊並登錄Galaxy Store，即可於活動頁領取Galaxy Store最高NT$500優惠券一張。