三星Galaxy S23 Ultra跑分成績曝光　GPU效能比前一代提升超過50%

▲三星Galaxy S23 Ultra新機，目前已知將有四種配色。（圖／翻攝自《IT之家》）



記者林淑慧／台北報導

三星新手機Galaxy S23系列將於2月發表，外媒近期曝光Galaxy S23 Ultra跑分成績，依據Geekbench上的Vulkan跑分，Galaxy S23 Ultra的GPU跑分達到10744分，其效能較前一代手機、 Galaxy S22 Ultra提升約56%。

另外，依據《IT之家》報導，Google快速配對服務的最新更新，包括新的代碼，這項服務可以為耳機或任何WearOS 智能手錶與Android手機輕鬆配對，亦可望用於三星新機Galaxy S23系列。

依據外媒指出，當將Android手機放到尚未設置的設備附近時，三星新機將出現以下字樣：「設置 Galaxy S23 Ultra，首先，你將掃描新設備上顯示的QR二維碼。」

三星新機的開箱文也陸續曝光。《IT之家》指出，有網友日前撰文開箱三星 Galaxy S23 Ultra新機，目前已知將有四種配色，配備則將搭載高通驍龍8 Gen 2處理器，配備3900mAh電池，可提供25W和 10W無線充電，並擁有8GB LPDDR5内存和 128／256GB 存储，同時支援WiFi 6E功能。