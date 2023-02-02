三星最新旗艦S23正式發布　兩億畫素相機還能拍星空

▲三星S23系列正式發布。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

三星今日凌晨舉辦線上發表會，這次發表會公布許多星粉期待已久的旗艦機Galaxy S23系列，本系列總共有三種機型，包含S23、S23+與S23 Ultra，相機性能大幅提升，具備2億像素相機，並且支援天文攝影，讓用戶可以拍星星、拍月亮都清晰。

▲三星S23系列此次推出四款新色。（圖／記者陳俐穎攝）

▲鏡頭模組採用簡潔設計。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S23系列。（圖／記者陳俐穎攝）

在外觀部分，螢幕都進行些微調整，而螢幕曲度也有微調，讓書寫與視覺體驗更佳，設計語言上也做調整，鏡頭模組取消線條設計，呈現極簡的設計方式，三款規格顏色配置相同，共有四種顏色，包含黑、白、紫、綠可選擇。

這次旗艦機S23系列仍主打強大的相機性能，具備2億畫素感光元件，像素數量讓相機能夠取得高細節，也可以透過16合一的方式，讓感光元件能力增強，維持細節與光線表現。而在自拍效果上，使用物件導向功能，AI判別拍攝主體，將主體輪廓更加凸顯，背景可以自行虛化調整。

▲切換拍照規格，就可以使用高畫素拍攝。（圖／記者陳俐穎攝）

▲拍攝一張遠景照測試放大效果。（圖／記者陳俐穎攝）

▲能看到牆上裝飾細小的文字。（圖／記者陳俐穎攝）

出外旅遊，總少不了需要使用夜間攝影的時刻，首先，在軟體部分，降低手持振動問題，硬體部分，將光學防手震提升到2倍，兩者整合，可以最大程度減少手震問題，此外，在夜間出現噪點的問題上，強力的降噪的過程中也提升清晰度。此次也支援天文攝影，在縮時攝影中，增加新功能，只要有手機跟腳架就可以實現拍星空的願望。

▲在光源低的狀況下自拍仍清晰。（圖／記者陳俐穎攝）

▲放大細節也清楚。（圖／記者陳俐穎攝）

本次三機型使用處理器都相同，採用高通S8 Gen 2處理器，效能有飛躍性的成長，相較前一代，CPU、GPU與NPU分別有30%、 41%、 49%的提升。電量上，也保持大電量規格，Ultra仍保有5000mAh大電量。而螢幕也會根據光源調整亮度、解析度等細節，讓消費者可以無時無刻享受最好的螢幕體驗。

此次與Google系統合作，在搜尋、地圖、Gmail，都可以使用SPen進行輸入，除次之外，三星自家的Samsung Note支援協作功能，多人可以在同一個檔案進行編輯。

▲三星S23規格。（圖／記者陳俐穎製）