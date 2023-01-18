三星總裁盧泰文談S系列新機　曝「相機更智慧」、新晶片模組

▲三星總裁盧泰文。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／綜合報導

於台灣時間2月2日三星Galaxy Unpacked 2023發表會前，三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文博士發表專欄，分享對行動科技的見解。而在盧泰文的談話中，也可以發現三星最新S系列可能有哪些新變革。

盧泰文表示，行動科技的重要性逐年提升，如今已躍升日常生活的核心，並成為激發創新的泉源。人們透過這些利器，創造並消費能夠串聯、啟發或娛樂你我的內容。即便在旅途中，我們也能沉浸在精采萬分的遊戲世界。而離開座位時，亦能與同事維持聯繫，如期完成工作。我們透過便利的單一端點，管理生活的各個層面－從身心健康習慣，到聚會、購物、旅行等。

盧泰文也表示，生活圍繞著這些體驗，因此人們從值得信賴的品牌，挑選他們可以依賴的裝置。與此同時，氣候危機等全球性的挑戰，迫使人們重新審視自己的生活方式。建構更美好的世界、實現更公平永續的未來，人人有責。我們堅信行動科技可成為豐富人類生活的催化劑，實現對未來的美好憧憬，這就是三星目前所作所為的背後驅動力。

對於Galaxy S系列，盧泰文表示，這是三星落實此願景的最佳實例，而今年三星也為Galaxy S系列付諸加倍的努力，並延續一脈相承的創新理念。因此，Galaxy智慧型手機的專業級相機模組更加智慧，能輕鬆駕馭任何光源條件，成就最優異的照片與影片。除了最佳化軟硬體，三星秉持的開放合作理念，亦催生出最新的晶片組，實現最快速、最強悍的Galaxy效能，而生態圈串聯性，亦比過往更流暢無縫。

Galaxy S Ultra機種是體現Galaxy S系列的極致之作。以重新定義的效能與品質，提供用戶卓越之最、深得信賴的產品。盧泰文表示，將備受喜愛的Galaxy Note體驗注入Ultra，集Galaxy雙旗艦的強悍功能、極致效能與創意應用於一身。