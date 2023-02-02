孩子暴動！好市多「豪華遊戲屋」價格驚呆　家長看傻：賺了好幾萬

▲好市多賣二合一超狂遊戲屋。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

網搜小組／劉維榛報導

日前好市多賣起「賓士玩具車」，一台售價8899元，引發網友狂喊能圓夢了。最近一名網友則驚呼，賣場有一款超巨大的遊戲屋，「這個太狠了～溜滑梯和鞦韆都有」，售價部分也隨之曝光，引來其他家長回應「看完後立馬帶孩子去公園玩遊戲器材，感覺賺了好幾萬」。

一名男網友在臉書《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》驚訝表示，逛高雄大順店時，看到某一區展示超豪華遊戲屋，「注意看這個太狠了～溜滑梯和鞦韆都有！」

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照片可見，溜滑梯分成兩種，一邊是斜坡溜下來、一邊是360度旋轉溜下來，還有迷你攀爬區、盪鞦韆可嗨玩，根本是孩子們的夢想天堂。商品介紹指出，適合3至10歲兒童使用，安全長寬高範圍需求為10.3X7.3X5公尺，限於家庭使用地，但售價並不親民，一整組要價3萬7599元。

▲孩子的遊戲天堂。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）



文章曝光後，引來一票網友看傻回應，「首先要有個千坪豪宅」、「小錢...我缺的是放它的地」、「家裡沒有空間，不然覺得還不錯」、「這客群有該是有庭院的民宿跟餐廳業者吧」、「小時候都夢想家裡擺這個」、「我老公每次看到都說要買一組回家放在3樓，我都阻止他，孩子很容易會玩膩了，去公園玩就好」、「如果小時候家裡有這個，那我應該就是投對胎了」、「看完後立馬帶孩子去公園玩遊戲器材，感覺賺了好幾萬」。