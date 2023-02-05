好市多高雄中華店「貼1公告」3月實施！　會員狂讚：終於等到了

▲自3月1日起，將收取停車費用 。（圖／翻攝自FB／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者施怡妏／綜合報導

為了杜絕長期霸停問題，美式賣場好市多（Costco）陸續將停車場改為收費制，若有消費到規定金額，則能進行折抵，但有些賣場仍可以免費停車，近來有會員貼出「高雄中華店」的新公告，將於3月1日開始，收取停車費用，每小時100元，消費滿500元可折抵3小時，讓不少人大讚，直呼應該全台跟進。

會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，高雄中華店貼出停車場公告，為了提升會員購物服務品質，賣場停車場將於3月1日起，實施購物消費折抵停車費新制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

停車計時收費每小時100元，消費滿500元（含）折抵3小時，每日最高折抵3小時，未滿30分鐘免費，逾30分鐘者以1小時收費。

▲不少人因為好市多停車場免費，而霸佔停車位。（圖／記者許力方攝）

貼文一出，許多網友直呼「早就該改了」，「南崁店什麼時候跟進？方便當隨便的人太多了」、「把車位讓給有購物需求的客人，合情合理」、「早就該改了，一堆住附近免費停車的，真正消費反而停不到車位」、「終於不會有逛逛不買的人去佔車位了」。還有苦主提醒，「注意！消費1萬也只能停3小時，一次經驗後入場就手機開始計時」。

許多會員認為，這制度應該要全台跟進，「全台應該跟進，我實在不能理解早上9.50就必須『找』停車位，而且是『每一次』，我也有繳會員費啊！為什麼要停在天涯海角，然後吹風淋雨才能進去消費？」