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教育即生活！桃園「我是小獸醫」育樂營　教孩子學習照顧寵物

▲桃園「我是小獸醫」育樂營，學習照顧寵物實用知能。（圖／教育局提供）

▲桃園「我是小獸醫」育樂營，學習照顧寵物實用知能。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市東興國中與龍潭高中、育達高中兩校，5日於龍潭高中清德牧場舉辦「我是小獸醫及小廚師」寒假技藝教育育樂營。東興國中校長林祺文表示：首次和龍潭高中畜產保健科合作辦理營隊，將教室課程延伸到戶外牧場實作學習，透過「做中學、學中做」，提供多元探索及觀摩機會，讓學生們學習如何照顧寵物及寵物護理的實用知能。

另外，根據職場相關研究顯示，「寵物醫療保健」亦是近年來快速成長的新興產業，相關升學進路、就業機會皆如雨後春筍般蓬勃發展。林祺文相信透過此次營隊，學生們對職涯規劃能有新的想法與期待。

參加育樂營的信義國小黃品勛同學表示：我對照顧小動物和自然科很有興趣，這次還能用顯微鏡看動物的血液，判斷動物健不健康，第一次用這麼專業的設備看微生物的世界，覺得很新奇。沈柏丞同學說：「動物是人類的好朋友，我們能有機會多認識他們，幫助他們，學習和他們做朋友，我覺得是很有意義的事情！

▲桃園「我是小獸醫」育樂營，學習照顧寵物實用知能。（圖／教育局提供）

東興國中許伊岑同學興奮地說：學校生物課只有觀察植物和動物一些細胞的區別，今天竟然還可以做動物血液的判斷疾病，血液真是個充滿奧妙的世界！家有養寵物的金靖柔同學表示：今天老師有教我們如何好好照顧寵物，還有一些簡單判斷動物健康與否的方式，對我之後照顧家裡的狗狗很有幫助。

東興國中葉秉宸同學說：在東興已經實作過顯微鏡的用法，今天在看動物血液時，比較能駕輕就熟，而且在判斷動物疾病時，真的會失之毫釐、差以千里，醫學真的是一門考驗智慧跟觀察力的科學，我對這方面感到很有興趣。本來對動物有點害怕的袁尹珊同學指出：體驗了獸醫課程及了解動物習性後，我好像可以試著跟動物好好相處了。廖娗萱同學說：我從國小就很幸運多次錄取東興育樂營，每次收穫都很多。我上了國中，仍持續參加，這次育樂營的內容很特別，原來抓小動物是有方法的，不然小動物會受傷或是很不舒服，一直掙扎，人和動物都會受傷。從參與學生的回饋中可知這次育樂營活動不僅讓學生對動物的照護有更深刻的認識，也激起了學生對生物與醫學的興趣。

桃園市教育局今(112)年開辦寒假技藝教育育樂營課程內容包羅萬象，涵蓋餐旅、家政、電機電子、設計、外語、商管、化工、機械、動力機械、農業、藝術及醫護等職群，在各承辦學校所提供的優質學習環境與專業職校技術教師的指導下，學生可以自由選擇有興趣的營隊參加，讓寒假生活多彩多姿。未來教育局將持續完備本市技藝教育系統，提供更全面的技藝教育學習資源，培養各級學生自我發展、創造思考及適應變遷的能力，期許每一位孩子能透過多元的職群體驗與試探，發掘自己的天賦潛能，達到成就每一位孩子的教育願景。

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