暑假養豬場實習墜3m深廢水命危　高中生媽悲求集氣幫度難關

▲林口養豬場爆意外，17歲高中生墜廢水池內命危。（圖／記者戴上容翻攝，下同）



記者林冠吟／新北報導

新北市林口區粉寮路一間養豬場11日上午發生一起溺水意外！一名呂姓17歲高二生暑期實習協助處理廢水工程時，不慎跌落約3米深的廢水處理池內，被救起時已失去生命跡象，目前昏迷指數3，仍在加護病房觀察中。而龍潭高中校長鍾碧霞也對此表示，校方已在第一時間關懷學生家長，後續也將待呂生恢復狀況以做出相關決定，希望外界能夠集氣幫呂生度過難關。

回顧整起事發經過，呂生11日上午8時29分進行汙水處理實習作業時，不慎跌落約3米深的廢水處理池內，一旁的51歲吳姓男子見狀，隨即跳入池內救人並通報119，但人被救起時已失去生命跡象，經緊急送醫搶救後恢復呼吸心跳，目前昏迷指數3，仍在加護病房觀察中。

據了解，呂姓高二生目前就讀桃園市龍潭高中畜產系，從7月19日至8月20日止在該處養豬場實習，星期一至星期五上班，工作時間為上午8時至下午5時，含中午休息時間1小時。

而呂生所屬龍潭高中校長鍾碧霞也對此表示，此次呂生所實習養豬場並非學校產學合作，是呂生對相關產業有興趣，諮詢過老師意見後才決定在暑期前往實習。而呂生前往實習的養豬場規模也相當大，環境場域上來說都相當不錯，不少台大、中興等畜牧系學生也會前去實習，此次不幸發生遺憾，校方也相當震驚。

鍾碧霞指出，儘管目前尚未開學，但校方在得知消息的當下，也立即陪伴在學生家長旁邊，呂生的母親也相當理性，僅表示希望學校能夠幫忙集氣讓兒子度過難關。她強調，校方這邊也會全面進行輔導作業，給予家長心理支持，後續若待呂生狀況有所好轉，也會幫助呂生申請學生平安險等相關理賠。