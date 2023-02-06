▲「最接地氣溝通大師」接任健保署長，薛瑞元因這事對他金拍謝。（圖／記者湯興漢攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保署今（6）日上午舉辦署長交接典禮，衛福部長薛瑞元表示，新任署長石崇良有在常務次長任內負責督導健保相關業務，健保涉及中央改革計畫，需要許多單位一起協調，石署長擔任次長任內，已展現充分溝通能力，「接任署長可以駕輕就手」，只有一件事「對他有點不好意思。」

薛瑞元表示，卸任李伯璋署長在6年多的任期內，推動雲端藥歷、健康存摺等資訊系統，也在疫情期間配合防疫政策發展口罩、快篩實名制，感謝其在防疫間的貢獻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

接任的石崇良署長擁有臨床醫師背景，也曾擔任衛福部綜合規劃司、醫事司長與主任秘書等職務，對於公共領域熟悉，將可無縫接軌並賡續重要業務，「只是在待遇方面有點不好意思」，但對於其願意接下挑戰做出「小小犧牲」，還是十分感謝。

▲健保署代理及新任署長交接典禮今日(2/6)舉行。（圖／記者湯興漢攝）

根據現行一般公務（常務人員）各職等待遇對照表，石崇良是從第十四職等常務次長轉任第十三職等署長，月薪也將從15萬1175元降為12萬0490元，等於減薪3萬多元。

今日上午交接活動賓客雲集，也體現石崇良的好人緣。醫師公會全聯會理事長周慶明在致詞時盛讚石崇良是「最接地氣的溝通大師」，希望未來政策推行時以「先溝通再公告」取代先公告再溝通，讓醫療品質更提升。

前台大醫院院長、醫學中心協會理事長陳石池獲邀致詞，除了盛讚石崇良擔任台大醫院急診主治醫師時，因幫助醫院減少異常事件獲得優秀主治醫師獎，離開臨床工作投入公共衛生部門，也兼具公共衛生管理長才，相信他能無縫接軌署長，也是未來接任衛福部長的人選。

▲醫師公會全聯會理事長周慶明在致詞時盛讚石崇良是「最接地氣的溝通大師」。（圖／記者湯興漢攝）

健保會主任委員盧瑞芬也表示，自己參與健保規劃至今，好像走進健保名人堂，健保會一定會通力合作，期許署長善盡管理責任，2月22日為新署長上任首場健保會，期盼術長也能出席「面對面溝通。」

石崇良在就任致詞時列出5大目標，包括體系、財務、科技、法治與社會溝通。台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊今也受邀出席就職禮，於會間接受媒體聯訪時，期許新署長在健保部分負擔產生的財務負擔上不要一意孤行，新制上路前也要理性溝通，回到當初健保開辦精神。

健保署前任總經理、爭審會主委賴美淑債致詞時也叮嚀石崇良，「現在的長官、同仁、貴賓，一定是考驗你的人」，但相信以他的才幹與過去經驗，「不到6個月一定是無敵鐵金剛」。

▼台灣醫療改革基金會董事長劉淑瓊今也受邀出席就職禮。（圖／記者湯興漢攝）