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上櫃公司涉假帳！　廠商：已向檢調自首

台中電動自行車工廠經營者呂福建自首做假交易，相關事件還牽扯到上櫃公司全達。

▲台中電動自行車工廠經營者呂福建自首做假交易，相關事件還牽扯到上櫃公司全達。

圖文／鏡週刊

上櫃公司、電子零組件通路商全達，3年前由知名遊戲商大宇資訊董事長凃俊光家族取得經營權，卻屋漏偏逢連夜雨，不僅營運狀況不佳，今年新春一開工還捲入假交易疑雲。近期有廠商向本刊爆料，與多家公司做假交易，「包括電動自行車相關的零件案，還有另起晶片案都是假的，我們已經向檢調單位自首。」且相關交易涉及全達，案情正急遽升高中。

上週五（2月3日）凌晨零時，上櫃公司、電子零組件通路商全達發布則一則重大訊息，針對「廠商自爆做假交易波及全達」一事，做出聲明澄清，突如其來重訊，讓大家好奇到底發生什麼事？

成立於1997年的全達，對很多人來說或許很陌生，它是宏達電董事長王雪紅與夫婿陳文琦創立，原屬威盛集團旗下的上櫃電子零組件通路商，2020年公司經營權易主，改由知名遊戲商大宇資訊董事長凃俊光家族取得主導權，這幾年由2派人馬共治經營，但公司營運不見好轉，今年新春一開工還陷入假交易疑雲。

近日有廠商自爆做多筆假交易，並透露相關交易過程牽扯到全達，目前已向檢調單位自首，案件並已進入調查階段。由於此事恐涉嫌財報不實，消息一出，嚇得全達趕緊出面澄清：「與我們有關的交易都有金流及物流。」強調相關交易都有憑有據。

▼全達主管出面澄清，強調相關交易都有憑有據，並非假交易。

全達主管出面澄清，強調相關交易都有憑有據，並非假交易。

但這一切並非空穴來風，一家位於台中的電動自行車工廠惠承老闆呂福建對本刊爆料：「2年前，透過友人介紹與巧連公司的張乃千認識，聽信張乃千之言，彼此合作讓公司一併上市櫃的計畫，大家說好一起創造營收，把相關公司的營運拉上來，為將來IPO（上市櫃）做準備，哪知到頭來只有假交易與損失！」並點名整串交易，全達也涉及其中。

根據本刊追查，另有其他廠商同樣也已向檢調單位自首做假交易，涉及金額上億元。一名消息人士指出：「2年前，一家位在桃園的廠商，曾因張乃千同樣話術，向其實質控制的境外公司進晶片，再售予張乃千所掌控的巧連公司，銷售金額超過3億元，相關交易都是假的！之後巧連再把貨賣給全達，銷售金額也超過3億元，這部分恐怕也是有問題。」

針對上述情事，全達發言體系出面澄清：「與我們有關交易都有金流及物流，交易都是真實的。」並表示，對於其他廠商的交易狀況並不清楚，強調與全達相關的交易都有憑有據，「我們一切都照流程走，沒有涉及假交易！」但相關證據礙於保密協定，無法在媒體前曝光。

據悉，上述相關案件目前皆已進入司法程序，櫃買中心也正介入了解中。律師顧啟東分析：「虛假交易涉及商業會計法及證券交易法，相關公司恐涉嫌財報不實、非常規交易，尤其全達又是上櫃公司，若犯罪獲取利益逾新台幣1億元，將觸犯證券交易法第171條第二項特別背信罪，而負有刑事責任，影響層面重大。」目前涉及業者各執一詞，真相究竟為何？就等主管機關與司法單位詳細查核審理，風波短期內無法消停。

更多鏡週刊報導
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