鹽水蜂炮狂炸釀70傷！男牛仔褲遭炸碎慘況曝　13歲少年射傷左眼

記者林悅、劉人豪／台南報導



一年一度國際級民俗盛事「台南鹽水蜂炮」昨(5日)晚間登場，現場聚集大批民眾朝聖，不過也接連傳出意外，相關活動直至6日清晨5時結束，經民政局統計受傷人數共70人。其中有幾位傷勢較重，一名13歲少年被蜂炮射到眼睛、還有民眾帶著防護帽還是被射穿導致脖子受傷，也有民眾牛仔褲被炸爛，嚴重燒燙傷。

▲▼民眾參加鹽水蜂炮，牛仔褲被炸爛雙腳嚴重燒燙傷。（圖／記者爆料網）

據了解，有一位從高雄來參加的民眾，頭上有帶防護帽，但仍被蜂炮射穿，導致脖子受傷，「可能那個炮太兇猛了，比一般的炮還兇猛」。另外有一名男子參加活動時，牛仔褲被炸到碎裂，雙下肢至少18%燒燙傷，路人緊急用水朝其潑灑降溫並送柳營奇美醫院急救。

▲有民眾帶了防護帽，還是被炸傷脖子。（圖／記者林悅翻攝）

另外，還有一名13歲少年被蜂炮射中左眼部位，傷勢較為嚴重，目前已送往永康奇美醫院急救，家屬指出「都沒有做防護，射到眼皮」。

▲13歲少年被蜂炮射到左眼。（圖／記者林悅翻攝）

台南「鹽水蜂炮」名列世界三大民俗慶典之一，不僅是全台最具代表性的宗教活動之一，也是國際媒體爭相報導的焦點，每年吸引許多國內外遊客前來朝聖。

▲2023鹽水蜂炮順利圓滿落幕，概估約有60萬遊客湧入鹽水，活動計有70人受傷，15人後送醫院，6日清晨圓滿完成。（圖／記者林悅翻攝）

市長黃偉哲呼籲民眾，觀賞蜂炮之餘也要做好全身的防護準備才能夠安全又快樂的迎炮城、衝蜂炮，享受之餘也要平平安安的回家。