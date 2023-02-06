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去年交通死亡直逼3千人！創2014年來新高　「行人地獄」竟在這縣市

▲▼史上最長年假即將來臨，今(19)日下班時間路上車流量大增，市民大道一度交通打結。汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源,車潮,車流,汽機車,馬路,汽燃稅,牌照稅,行人地獄,道路設計。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市市民大道塞車情況。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

美國CNN先前稱台灣的交通狀況是「行人地獄」，引起國人一片檢討，時代力量立委邱顯智昨（5）日則貼出數據，稱2022年因交通死亡的人數，直逼3000人，創下2014年以來最高峰。

邱顯智提到，目前數據僅公佈2022年1月至11月的死亡人數，共2825人，依據平均人數來看，「待12月數據出爐，2022年交通死亡人數，幾乎篤定超越3000人」，也就會達到2014年以來的新高。

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邱顯智表示，交通死亡人數在2017年觸底（2697人），之後就連年攀升，只有2021年因為疫情影響，比2020年減少10人（2020年2972人，2021年2962人）。

根據去年1至11月數據顯示，各縣市每10萬人因交通事故死傷人數，前5名依序為台南市（2896人）、桃園市（2540人）、屏東縣（2481人）、新竹市（2437人）、花蓮縣（2346人）。

邱顯智最後提出質疑，「以30日內死亡為統計基準的死亡人數，為什麼都要延遲兩個月才能公布？理論上現在應該能公布2022年全年數據了」。

▲▼ 。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

▲▼各縣市交通事故死傷狀況、歷年死亡人數。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

▲▼ 。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

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