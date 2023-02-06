帶球嫁醫師　婚宴極致省、蜜月去澎湖讓她公主夢碎！男方回應了

▲結婚要考慮婚紗、宴客、蜜月等花費。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者崔子柔／綜合報導

不少人會希望能有一場夢幻的婚禮，不過考量到花費和繁瑣的過程，現在也有很多人選擇簡單公證就好。一名女子因為懷孕要嫁給醫師男友，但一討論到婚宴相關內容，她就公主夢碎，「男友是鐵公雞怎麼辦」。

該名女子4日在Dcard發文表示，男友目前是住院醫師，月薪10萬元，她則待業中，1個月前發現懷孕了，開始籌備結婚的事情，但男友的想法卻讓她相當傻眼。

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原PO指出，男友說婚紗很貴不要拍，原PO則提議可以用自助婚紗的方式省錢，男友卻回「去下載別人的婚紗照，找專業修圖師P上去」，討論喜宴時，原PO說她會拿出自己的積蓄，想辦在婚宴會館，男友則說「包一家燒烤火鍋店，一個人抓800，10萬以內解決，自己策劃遊戲」。

▲女子PO文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO最後提到度蜜月想去帛琉或馬爾地夫，男友卻又說他有朋友住在澎湖，那裡也可以玩水、浮潛，能省飯店錢機票也便宜，讓她無奈嘆「醫學系的腦袋到底都在裝什麼，我真的覺得很痛苦！不曉得怎麼跟他溝通」。

原PO後續更新，男友看到文章後傳訊息說，「我不接受你這樣公審我，我說過了，現階段是希望存錢買房，還有之後小孩子的教育費用，你對我不滿意，我也對你的行為很失望，我們要繼續下去嗎？小孩子拿掉，對我們都好」。

▲原PO男友訊息內容。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，不少網友留言說，「講這麼多，不就是妳自己沒錢所以沒話語權」、「他在委婉拒絕你啊，想逼你自己走」、「妳沒上班，現在又懷孕，請問妳有錢嗎？沒錢的話妳好像連談判資格都沒有」、「對方月入十萬是他的能力，不是拿來給你花的欸」，也有人認為，「真的跟醫學系無關」、「我覺得原PO有點搞不清楚狀況，現在一個月十萬還真的很少」、「每個回應都超鬧的就是不想跟你結啊」、「妳要生產的時候，他會說打無痛很浪費錢，忍一忍就過去了」。