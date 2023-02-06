今全台溼答答！3縣市大雨　強冷空氣報到時間曝

▲今天全台有雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（6日）全台有雨，基隆、新北、宜蘭「大雨特報」！氣象專家吳德榮提醒，下周一鋒面通過之後2、3天，受強冷空氣影響明顯轉冷。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

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氣象局今晨發布大雨特報，華南雲雨區東移影響，今日基隆北海岸及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局說，今天受鋒面通過影響，北台灣降雨機率仍高，下雨的範圍也較廣，並且有局部較大雨勢發生的機率，而中部及花蓮、台東也有局部短暫陣雨，甚至南部也有機會出現零星降雨，而降雨情形到了下半天後會逐漸趨緩；溫度方面變化不大，雲多下雨關係，北台灣稍涼些，白天高溫19到21度，中部及花東約22到25度，南部則可以來到27、28度，至於西半部低溫約15到17度，東半部約18到20度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面前雲系持續影響，北部及東半部有局部雨，中部有局部短暫雨的機率；周二北部及東半部仍有局部雨；周三漸好轉，北部雨後多雲，東半部有局部短暫雨的機率；周四空檔，西晴、東偶有局部短暫雨的機率，氣溫回升，日夜溫差大。

吳德榮分析，周五另一鋒面通過，北部及東半部轉有雨；周六漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；周日天氣好轉，氣溫回升；下周一下一波鋒面通過之後2、3天，受強冷空氣影響明顯轉冷，至於其強度及持續幾天？各國模式皆在調整，應繼續觀察。