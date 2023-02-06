中國教授發文鼓吹攻台　留言區逆風灌爆「您兒孫先上戰場」

▲中國政法大學教授楊帆鼓吹攻台，稱民間輿論一致呼聲就是「要打」。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

中國政法大學教授楊帆在微博鼓吹盡早攻台，稱民間輿論一致呼聲就是「要打」。不料近日連2篇貼文評論區翻車，被不少大陸網友吐槽「好，先讓你全家去做前線步兵」、「強烈建議教授讓你子女參軍報效祖國」、「您兒孫先上戰場吧！」

楊帆上月30日在微博強調，統一台灣是內政問題，不是國家間的戰爭，性質與俄烏戰爭不同，多年來底線「你不獨，我不打」的前提是爭取和平統一，但現在意義已不大，「台灣方面會不斷提出模糊概念，刺激我們先動手。我們沒必要等他那邊首先『獨立』...2025－2028最有可能發生統一戰爭，2028年是解放軍建軍100周年，要獻禮。」

楊帆指出，真的要實現統一，沒必要總說「還沒準備好」，甚至等到2030中國經濟總量、高科技超越美國，因為即便短期內未必實現，也不妨礙中國打局部戰爭，總有一方面要輸，輸就輸了，也不會輸得一敗塗地、永世不得翻身，其他部分可以以後再打，「國內和美國千絲萬縷的聯繫，才是真正阻力」。

貼文一出，許多微博網友紛紛吐槽「打起來你家準備誰去？」、「教授孩子先上別耍嘴皮子」、「請問不計代價統一的意義是什麼」、「建議實名制發布支持戰爭的人，記錄下來備案，真打了讓這些人先上」、「為獻禮就要發動戰爭？既然是內政，就更不應該使用戰爭這種代價高昂的選項！」、「如果是內政就不能動用軍隊，軍隊是對外保護國家安全的好嗎？」

有大陸網友揶揄，「看到台灣人過得這麼好，老子就恨得咬牙切齒，祖國必須統一」、「成天意淫，對面哪裡不如這邊？」、「前幾天春節回老家，我有點看不慣我家小弟，小弟家人少但富，我家窮但人多，給小弟說今年我們二家不合併一起，別怪我動武哈！」

還有台灣網友驚訝表示，「原來不開精選評論可以看到那麼多正常發言，我覺得很暖心謝謝大家。希望兩岸人民都幸福過日子就好」。對此，有大陸網友回應「喊打喊殺的是極少數，只是聲音比較大，不管是大陸還是台灣，普通百姓沒人想要戰爭，沒人願意為政客送命」。

不過，楊帆3日仍再次發文鼓吹，稱國民黨2024年選舉勝出後若不談和平統一，中國就該實施軍事封鎖，「先把它封鎖起來再說。要是民進黨上來，我們乾脆更不聽他的，該動手就動手，沒必要管國際上的事兒...我們想不想打？民間輿論一致的呼聲要打，看上邊決策了。」

第二篇文章一出，評論區再次翻車，許多大陸網友批評「不用上戰場的人說起戰爭那是一個輕鬆！簡直大言不慚」、「就這認知，不要標榜自己是教授了，丟人」、「我不希望改革開放40年的成果毀於戰爭」、「台灣好好的，人家日子過的好好的，咱讓人家過安穩日子不好嗎？為什麼非把他們拖下戰爭？」

還有人直言，「輸了，誰來承受結果呢？再重新回到吃不飽飯的年代？你可能無所謂，可能你的後代早就去了國外生活。但這是我們普通老百姓永遠的家，需要的是國家有大智慧去解決，而不是天天嚷嚷著戰爭」、「俄羅斯擁有世界上最強大的核武器，軍事力量號稱世界第二，領土面積世界第一，俄羅斯老百姓卻不能免於戰爭的威脅，正一批批被送上戰場，核戰爭的陰雲正籠罩在頭頂。一個國家，贏得再多的戰爭，不如沒有戰爭。」

▼微博網友一面倒吐槽。（圖／翻攝自微博）