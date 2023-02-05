月給15萬請正妹打掃！他追求被拒怒爆「飯局妹」　法官1理由無罪

▲飯局妹示意圖。（示意圖／翻攝自Photo-AC）

圖文／CTWANT

台北一名正妹2020年間認識一名張姓華僑，對方開出月薪15萬元聘請她幫忙打掃、洗衣，她欣然同意，不料男方有意追求，拒絕後竟遭對方在共同友人的微信群組爆料是「飯局妹」，氣得提告加重誹謗。不過，法院認為「飯局妹」在高級私人聚會等社交活動提供服務，是正當行業，最後判處張男無罪，全案確定。

起訴書指出，張男涉嫌於民國109年6月23日15時許，因追求告訴人未果，竟心生不滿，意圖散布於眾，基於妨害名譽之犯意，在微信群組內公開留言「飯局妹離開這個群組了」， 指稱告訴人化名為「Angel」，以每4小時新臺幣1萬2,000元之代價，從事飯局妹之行為，以上開不實且涉及私德，與公共利益無關之內容指摘告訴人，足以毀損告訴人之名譽。

台北地院審酌，「飯局妹」或「飯局小姐」，依當前社會通念，係指在高級私人聚會等社交活動中參與或提供服務，誠屬眾多合法正當行業之一，衡以個人選擇職業，各有不同經濟需求與社會環境因緣，不違反法令或社會規範之各類職業，本無高下之分、貴賤之別，不應因選擇不同行業，而對之為不同之價值判斷及差別對待。

法官認為，「飯局妹（飯局小姐）」為因應社會需求而生，是極具臺灣本土在地特色之職業名稱，憑恃良好公關服務在重要宴飲席間發揮活絡、調和氣氛之工作類型，不論在商界、政界等交誼餐會中屢屢可見，實難認有何貶損個人人格之虞，最後判處張男無罪；全案確定。

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