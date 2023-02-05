氣球事件衝擊中美難互信　陸學者：雙方要顯著改善關係得依靠奇蹟

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

受到疑似大陸間諜氣球的影響，美國國務院日前宣布國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中行程暫緩訪華。對此，兩岸學者分析，這起事件再次顯示中美關係毫無互信，甚至脆弱到無法承受一次普通打擊，加上內部反華聲浪大，未來中美關係要取得顯著改善得依靠奇蹟。

美國國務卿布林肯原訂今（5）日訪華，為中美元首今年會面鋪路，但2日傳出大陸疑似間諜偵察氣球飄越美國蒙大拿州上空後，美國國務院3日表示，經跨部門與國會討論後，現在不是布林肯訪問中的適當時機，決定延遲行程。

針對氣球事件，新加坡《聯合早報》引述中國人民大學國際關係教授時殷弘指出，中美日益惡化的關係已脆弱到無法承受一次普通的打擊，中美關係要取得「顯著和長遠的改善」，看來幾乎得依靠奇蹟出現。

北京大學國際關係教授學者王勇也表示，美國2024年總統大選的造勢活動已經開始，川普進行第一場演講活動，拜登不久也可能宣布參選連任，這釋放了美國國內政治鬥爭日趨激烈的信號，恐影響中美關係已經出現的緩和跡象。

▲疑似大陸間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

港媒《中評社》引用淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中分析，這是中美關係一個非常不好的政治訊號，也凸顯了目前雙方戰略互信的缺乏，且不是一天、兩天的事情，而是這些年來都很嚴重，因此很容易因為一些原本可化解的事件，負面效果卻變得非常強，兩岸關係也會受影響。

李大中進一步說，美方雖然說是訪問行程延期，可是這延期就怕後續遙遙無期，好不容易有一個中美可以緩和的機會，現在可能沒有了，時機稍縱即逝。

政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成則向《中評社》表示，氣球應該只是布林肯推遲的借口，重點在於中美根本談不出結果，如果美國希望中國幫忙解決俄烏戰爭的問題，那美國要如何對台灣議題讓步，美方大概也要想清楚。

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯也認為分析，氣球沒有太大的軍事作用，否則美國不會好幾天都不採取行動。布林肯藉氣球事件順勢作出姿態，以對國內保守派有所交代，布林肯有可能改於2月底成行。