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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：南海比台海更危險　中美真正挑戰是「意外衝突」

▲▼澳洲與美國軍艦進入南海。（圖／路透）

▲美、澳軍艦駛入南海。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波近日在《南華早報》發表評論文章，認為比起台海情勢，南海情勢更加緊張，並直言「中美如在台海開戰，不太可能是因為意外事件。而在南海，我們已經目睹了意外的發生。」

周波以《War in the Taiwan Strait? It's the South China Sea, stupid》（台海衝突？笨蛋，更危險的是南海！）作為文章標題，他提到，隨著台海局勢日益緊張，南海問題似已平息，事實並非如此，「2022年12月21日，一架中國戰鬥機和一架美國偵察機在南海上空擦肩而過，相距僅僅數米。兩方都發布了影片片段，並指責對方。」

周波指出，「如果在空中再發生一次致命碰撞，就像2001年的那一次，會怎麼樣？二十多年來，兩國軍隊之間關於減少風險的會談一直圍繞『安全』兩字針尖對麥芒。」

▼中國海警船追逐越南海警船。

▲▼中國海警船追逐越南海警船。（圖／路透）

周波認為，現在發生的事情與冷戰時期頗有類似之處，冷戰初期，有100多名美國和蘇聯飛行員因空中衝突而死亡，兩國因此最終簽署了1972年的《防止海上意外事件協定》，「中國和美國也簽署了類似的協議來緩和緊張局面。但是，無論美蘇還是中美的協議都沒有完全發揮其控制風險的作用。」

周波強調，為了避免事故發生，最終的解決方案在於雙方軍事力量的平衡，冷戰的真正教訓不是兩個超級大國建立了一系列信任措施來避免事故，而是因為軍力的平衡，雙方才願意坐下來談，「美國和蘇聯曾是旗鼓相當的敵人，而中國和美國是競爭對手，軍事差距正在迅速縮小。中國誓言要在本世紀中葉將中國人民解放軍建設成為世界一流軍隊，現在正加速這一進程。」

周波說，問題是，在此之前會發生什麼？軍事力量尚未平衡的時候可能是最危險的時候，「有幾個建議已經擺到桌面上了。首先，中國可以派遣軍艦在美國水域進行對等的監視和偵察任務。歷史上，中國軍艦確實幾次曾在關島、夏威夷和阿留申群島附近水域航行。」

▲▼美國海軍在南海。（圖／路透）

但是，周波也提到，「在沒有前沿軍事基地存在的情況下，中國海軍如何能常態化在美國沿岸監視和偵察？再說，既然中國的戰略重心是維護其在西太平洋的合法權益，為什麼要常態化在美國沿海監視和偵察？」

周波表示，第二，中國可以修改其海洋法。世界上大多數國家，包括美國，都允許外國軍艦在其領海內無害通過，「中國是否有朝一日會允許外國軍艦在自己的領海內無害通過嗎？如果中國這樣做，美國會放棄其『航行自由』行動嗎？」

周波說，在1988年發生的黑海撞船事件中，兩艘蘇聯護衛艦奉命將一艘美國巡洋艦和一艘驅逐艦撞出蘇聯領海。之後，即1989年，美國和蘇聯發表聯合聲明，同意所有船隻，包括軍艦，享有無害通過對方領海的權利，幾十年的海上爭霸就此結束。

▼中國漁船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）附近捕魚。

▲中國漁船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）捕魚。（圖／路透）

周波認為，最容易辦到的則是恢復兩軍對話。在美國前眾議長裴洛西竄訪台灣後，中國取消了該對話。如果恢復，則不應該老調重彈。

周波指出，自1998年以來，兩國海軍一直在磋商，並至少進行過三次旨在培養海上「良好船藝」的演習，「現在亟需的是進行飛行員空中相遇時專業操守的演習。鑑於飛機的速度，要在特別近的距離內避免碰撞是非常困難的。」

周波強調，兩軍還應探索在差距不大的新領域中建立信任，「在我參加的一次專家對話中，雙方專家一致認為，通常用來形容美甦之間核武器數量平衡的『戰略穩定』一詞， 並不適用於當下的中美關係。」

最後，周波還說，冷戰變成了長長的和平，這並非單純的運氣，而是兩個超級大國一心想要避免熱戰的結果。同樣，中國和美國面臨的真正挑戰不是避免新的冷戰，而是避免很可能由意外引發的衝突，「南海的最新事件告訴我們，和平不會從天而降，和平是需要努力爭取的。」

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