美麗島站尾隨高中生進廁所　色男噁問「要不要舒服一下」偷襲下體

▲一名變態在美麗島捷運站猥褻男高中生。(圖／翻拍高捷網站)

記者翁子皓／高雄報導

高雄一名王姓男子2021年12月6日在高雄美麗島捷運站，尾隨高中男學生阿正（化名）進廁所，指著男廁內廁間問「要不要進去舒服一下」，遭拒絕後，竟強行抓阿正下體，阿正嚇得趕緊逃離並報警。高雄地院近日審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處王男有期徒刑1年。

判決書指出，王男2021年12月6日5時56分許就到美麗島捷運站徘徊，尋找「獵物」，他在同日7時33分見到路過的阿正後，竟色性大發，尾隨對方進入廁所，指著廁間問阿正「要不要進去舒服一下」。阿正聽到後，立即拒絕王男，不料，竟遭對方伸手抓下體，他見狀立出聲制止，但對方卻不鬆手，他只好用手撥開，迅速離開廁所，找站務人員協助，隨後向警方報案。

王男供稱，不知道阿正是高中生，也沒有抓對方下體，可能是自己手擺動的幅度比較大，跟阿正同時都離開廁所，不小心碰到，且碰觸其身體時間約莫2至3秒，時間非常短，並非刻意為之，又說，如阿正遭不法侵害應大聲呼叫，但阿正卻未有呼救行為。

法官調查，從監視器發現王男見阿正進廁所後，在廁所走道口查看數秒，可見有不想讓他人發覺其所作所為之心態，且王男有坦承，有在廁所附近逗留，看路人長相有感覺才會跟上去等語，而阿正也表示遭猥褻當下嚇壞了，所以沒有立即求救，因此認定王男有猥褻的犯行。

法官認為，王男為滿足自身性欲，竟隨機挑選學生搭訕，對阿正猥褻，造成阿正心理傷害，考量王男有違反替代役實施條例、強盜等前科，因此依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處王男有期徒刑1年，全案還可上訴。