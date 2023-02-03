法官助理6次對女同事摸手襲胸又襲臀　忍4年後爆發讓他慘了

▲台中地院法官助理多次性騷女同事，遭法院懲處。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台中地院張姓法官助理遭女同事指控，以手觸碰她的後背、手背、臀部及胸部，總計性騷擾6次，女同事隱忍4年後提出申訴，法院性騷擾審議會決議對張男懲處。張男不滿，提起行政訴訟，要求撤銷懲處，但一審台中高等行政法院駁回，案經上訴，最高行政法院二審仍駁回，全案確定。

判決指出，張男2007年就已經到台中地院擔任法官助理，到了2020年更擔任副法助長。不過提出申訴的女同事指稱，2018年3月間報到後，就被張男利用遞文件的機會，觸摸手背。隔了2年在遠距法庭時，2人說話時又被張男指尖碰觸到胸部。

遠距法庭事件結束後1年，女同事在辦公室影印機前面又遭張男碰觸臀部；隔月停電結束後眾人要回辦公室途中，女同事在通道附近又遭張男碰觸到臀部。一再遭到觸摸讓女同事不想隱忍，向法院提出申訴。法院「性騷擾申訴處理審議委員會」組成專案小組進行調查，最後決議性騷擾案成立，並建議免兼張男之行政職、更換辦公位置及行政懲處。

張男不服懲處，經過復審失敗後，提出行政訴訟。他辯稱，女同事主張自己碰觸她6次，但依照女同事直來直往的性格，在職場上、團體生活中若遇事有不滿就會據理力爭，倘若真有騷擾之事，依女同事的處事風格個性，定當立即斥喝制止，怎可能自2018年報到後迄今隱忍逾4年？

不過台中高等行政法院根據性騷擾審議會的調查報告，認定張男多次對女同事的行為，確實構成性平法及處理要點所稱之性騷擾無誤，因此法院對他做出的懲處有憑有據，台中高等行政法院駁回請求。張男再上訴，最高行政法院審理後，也認為判決並無違誤，再度駁回張男訴訟，全案確定。