經濟部高官罵哭女下屬！假秀秀真揩油舌吻捏臀　「15字」惹眾怒

▲經濟部一名科長猥褻女下屬，遭調查時甚至暗諷對方外貌、身材。（示意圖，非本案當事人／翻攝pakutaso免費圖庫）



記者黃資真／台北報導

經濟部一名翁姓科長罵哭女下屬後，假意安慰，實則猥褻對方，熊抱壓制後捏臀、舌吻得逞，內部調查時翁男還戲謔稱「你們有看過她，我真的沒有對她襲胸」，以暗示方式貶低女下屬身材及外貌。台北地院依強制猥褻罪，判處翁男10月，緩刑3年。

判決指出，2022年2月11日下午5時許，女下屬小琳（化名）前往翁男辦公室報告計畫契約變更進度，沒想到卻被長官罵到臭頭，小琳不堪壓力落淚。翁男見狀環抱安慰她，接著卻以身體壓制小琳，趁機捏掐臀、胸，更將小琳的口罩拉下強行舌吻。

小琳回家後向丈夫哭訴此事，丈夫立刻向翁男致電對質，翁男雖表示「抱歉」、「對不起」，還寫下悔過書，卻頻頻辯稱是因為自己所為造成小琳工作壓力大、工作辛苦，才會道歉。

經濟部針對此事進行內部調查時，翁男否認犯行，甚至說出「你們有看過她，我真的沒有對她襲胸」等貶低言詞，暗示小琳身材或外貌極差，根本無犯案理由，當場遭訪談委員出言糾正。

法官審酌，翁男在審理期間坦承犯行，也與小琳以75萬元達成和解，全數給付完畢，再出具書面函文正式對小琳道歉，因此依強制猥褻罪判10月，宣告緩刑3年，判決確定2年內須提供80小時義務勞務。