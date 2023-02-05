弟弟結婚！4姊妹合包「35萬禮金」給新娘　給錢臉超臭

▲新郎的姊姊臭臉給弟媳禮金。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

結婚不是兩個人的事，因為牽扯到兩家的「利益輸送」。中國大陸河南一對新人在住家舉行儀式時，新郎的4名親姊姊總共給了新娘人民幣8萬元（約新台幣35萬元）禮金，卻被發現她們不是面帶虛假微笑，就是一張臭臉。影片曝光後，網友除笑說「不高興全寫在臉上」，也感嘆面子工程害人不淺。

綜合陸媒報導，這對4姊妹按照「習俗」，分別給新娘遞上2萬元結婚禮金，卻被鏡頭捕捉到其中3人一臉嚴肅、甚至臭臉送交禮金，穿黑衣的姊姊甚至在不小心把錢掉在地上時，才露出尷尬又不失禮貌的微笑。影片曝光後，網友除笑說姊姊們不高興全寫在臉上外，也大嘆重男輕女、面子第一的習俗太折磨人。

有網友表示，她看過同樣是4女1男的家庭，由大姊先起頭拿出1萬，其他3人才心不甘情不願的掏出4千、5千和2千禮金，給最少禮金的么妹還因此被大姊罵不懂事。另有人指出，很多農村都用這種手段巴結娘家，「父母把自己的無能強加在女兒身上，覺得養女兒就該這樣回報」。

還有網友大嘆，這種情況已經隨著「曬禮金」的網路影片變得越來越誇張，不只不給不行，就連金額也必須越大越好，否則就會被酸「失禮」、「你家貧窮」，搞得許多不富裕家庭為了面子，寧可借錢也要給新娘送上大筆禮金。

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