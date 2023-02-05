哈利王子「破處對象」是40歲挖土機大媽　她爆：當晚野戰只有5分鐘

▲哈利王子自爆他的「第一次」是在草地上野戰，一名較年長的女性把他當作種馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國哈利王子（Prince Harry）在上月出版的回憶錄《Spare》中自爆「破處」經歷，他十多歲時和一名年紀較長的女性溜出酒吧，翻越柵欄，在樹叢遮蔽的草地上「野戰」，還說對方把他當成年輕種馬，拍拍他的屁股，讓他放縱。女方身分引發熱烈猜測，如今40歲當事人出面坦承，哈利初夜當晚只有5分鐘匆匆了事。

回憶錄出版後「讓哈利破處的那個人」成為其中一個爆炸性話題，英國超模伊莉莎白赫莉（Liz Hurley）、前女模蘇珊娜哈薇（Suzannah Harvey）與知名室內設計師凱瑟琳奧曼尼（Catherine Ommanney）等前緋聞女友接連否認後，一名40歲的挖土機職業司機、2個孩子的母親薩莎（Sasha Walpole）出面接受《每日郵報》專訪稱，那個「老女人」就是她。

哈利在書中提到，2001年7月21日和一名年紀較長的女性發生了「不光彩的插曲」，兩人在喧鬧的酒吧後面一處草地上發生親密行為，「她非常喜歡馬，對待我就像對待一匹年輕的種馬，騎得很快，然後她拍了拍我的屁股，讓我縱情吃草。」

Digger driver Sasha Walpole was pals with the prince as a teenhttps://t.co/1uMus1wR9r — The Daily Record (@Daily_Record) February 4, 2023

薩莎說，當時哈利才16歲，不是書中說的17歲，而薩莎在事件隔天正好滿19歲，當天是為了慶祝她的生日才會相聚，哈利帶了禮物和生日賀卡來，快打烊時兩人已喝得很醉，哈利主動開口邀約「我們去抽根菸好嗎？」於是他們翻越圍欄，偷溜到附近一塊草地，在王室安保人員看不到的地方抽菸，後來哈利「充滿激情、緊張地」吻了她，很快兩人就擦出火花。

薩莎說，她清楚記得，他們只進行了5分鐘的性愛，匆匆結束時，她抓了哈利的屁股又拍了一下。不過，薩莎也表示，這個秘密她足足守了21年，因為她當哈利是朋友，要不是哈利「詳細地」將失去童貞的事寫進書裡，而且出版之前完全沒有事先聯繫或告知，她也不用出來澄清細節。

The “older woman” Harry, 38, claims took his virginity is only two years older than him - and one year younger than Meghan, 41. ???? 'I'm the older woman who took Harry's virginity': Sasha Walpole, 40, comes forward https://t.co/4XsCp4VlDb — Miranda Devine (@mirandadevine) February 5, 2023

哈利王子和妻子梅根強調了自己作為王室成員仍有個人隱私，但薩莎認為，哈利此舉也等於侵犯了她的隱私，「21年後的今天，我和丈夫伊恩（Ian）、孩子們住在威爾特郡一處靜僻的家中。」某天卻突然收到許多友人傳訊息問她「書裡的女人是不是妳」，所以她想搶先在被媒體肉搜之前，自己出面公開當年的事實，「是的，我就是讓哈利破處的女人」。