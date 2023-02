哈利王子「破處對象」是40歲挖土機大媽　她爆：當晚野戰只有5分鐘

▲哈利王子自爆他的「第一次」是在草地上野戰,一名較年長的女性把他當作種馬。(圖/達志影像/美聯社)

英國哈利王子(Prince Harry)在上月出版的回憶錄《Spare》中自爆「破處」經歷,他十多歲時和一名年紀較長的女性溜出酒吧,翻越柵欄,在樹叢遮蔽的草地上「野戰」,還說對方把他當成年輕種馬,拍拍他的屁股,讓他放縱。女方身分引發熱烈猜測,如今40歲當事人出面坦承,哈利初夜當晚只有5分鐘匆匆了事。

回憶錄出版後「讓哈利破處的那個人」成為其中一個爆炸性話題,英國超模伊莉莎白赫莉(Liz Hurley)、前女模蘇珊娜哈薇(Suzannah Harvey)與知名室內設計師凱瑟琳奧曼尼(Catherine Ommanney)等前緋聞女友接連否認後,一名40歲的挖土機職業司機、2個孩子的母親薩莎(Sasha Walpole)出面接受《每日郵報》專訪稱,那個「老女人」就是她。

哈利在書中提到,2001年7月21日和一名年紀較長的女性發生了「不光彩的插曲」,兩人在喧鬧的酒吧後面一處草地上發生親密行為,「她非常喜歡馬,對待我就像對待一匹年輕的種馬,騎得很快,然後她拍了拍我的屁股,讓我縱情吃草。」

薩莎說,當時哈利才16歲,不是書中說的17歲,而薩莎在事件隔天正好滿19歲,當天是為了慶祝她的生日才會相聚,哈利帶了禮物和生日賀卡來,快打烊時兩人已喝得很醉,哈利主動開口邀約「我們去抽根菸好嗎?」於是他們翻越圍欄,偷溜到附近一塊草地,在王室安保人員看不到的地方抽菸,後來哈利「充滿激情、緊張地」吻了她,很快兩人就擦出火花。

薩莎說,她清楚記得,他們只進行了5分鐘的性愛,匆匆結束時,她抓了哈利的屁股又拍了一下。不過,薩莎也表示,這個秘密她足足守了21年,因為她當哈利是朋友,要不是哈利「詳細地」將失去童貞的事寫進書裡,而且出版之前完全沒有事先聯繫或告知,她也不用出來澄清細節。

The “older woman” Harry, 38, claims took his virginity is only two years older than him - and one year younger than Meghan, 41. ???? 'I'm the older woman who took Harry's virginity': Sasha Walpole, 40, comes forward https://t.co/4XsCp4VlDb