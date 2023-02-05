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社會 社會焦點 保障人權

正妹當家政婦月領15萬！　拒雇主求愛被起底是「飯局妹」

▲約會,情侶,吃飯,餐廳。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲有接飯局的正妹Angel，被散播是「飯局妹」後氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者張靖榕／綜合報導

原本經營Airbnb民宿的正妹Angel，因疫情期間生意受影響，接受友人張男開價每月15萬元，讓她到家中擔任「家政婦」，負責清潔打掃。不過張男真正的目的是求愛，Angel拒絕後卻被張男宣傳是飯局妹，她氣得提告妨害名譽，但法官認為職業不分貴賤，儘管張男語帶諷刺，但飯局妹是正當行業，維持一審判決判處無罪確定。

判決書指出，Angel與張男已經認識10多年，疫情期間Angel的民宿生意大受影響，因此接受張男的提議，每個月幫他打掃家裡、洗衣服和摺衣服等日常家務，輕鬆月入15萬元，每月1日匯款。可是張男真正想要的是追求Angel，希望能和對方交往，卻在被拒絕後於通訊軟體「微信」中，不斷說Angel只是個飯局妹等。

Angel氣得提告，認為張男基於妨害名譽的犯意，在微信群組中公開留言，「飯局妹離開這個群組了」、「喔我是說Stacy，還是我們應該叫她另一個名字Angel」、「別假裝自己是高級社交名媛了，妳只不過是個4小時要價1萬2的飯局妹」等語。

張男表示自己對於Angel是飯局妹的描述並沒有錯，因為他得到專門仲介飯局的友人「可樂」的證實，Angel確實有接飯局。他辯稱「飯局妹」是一個新興行業，既不違法也未被禁止，與Angel所說的涉及私德和減損名譽無關。

一審法官判決張男無罪確定，Angel一路上訴到高等法院，法官認為我國憲法規定人民有選擇職業的自由，在各行各業發展的女性都應受到尊重，不論職業都有其價值，本來就沒有高下貴賤之分，「飯局妹」則是因應社會需求而生，「是極具臺灣本土在地特色之職業名稱」，因此難認張男友貶低Angel的人格和社會評價。

法官審酌，張男雖然因為追求被打槍，因此對Angel嘲諷，兩人的情感糾紛公開讓微信群組內的其他成員知道，但並未對Angel造成實際的名譽減損，因此維持原判決，判處張男無罪確定。

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