「噁男無極限」　櫃姐22萬人社團譏笑「約砲不成」下場出爐

▲線上遊戲玩家鬧進法庭PK，女方譏男方「噁男無極限」被依加重誹謗罪判處拘役40天。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃哲民／台北報導

新北市1名林姓女子2020年玩線上遊戲，和宋姓男網友因言語衝突對簿公堂，林女不但在玩家群聚的臉書社團PO出她告宋男的開庭傳票，更極度揶揄對方「噁男無極限」等語，反遭宋男指控涉嫌妨害名譽，林女辯稱留言標註宋男是要他幫忙傳話給第三人、不是在罵宋男，台北地院審結，依加重誹謗罪判林女拘役40天、得易科罰金4萬元，可上訴。

判決指出，林女於2020年1月2日，在1個成員超過22萬人的遊戲玩家臉書社團，以自己帳號上傳她告宋男的開庭傳票，不但宋男全名清楚可見，林女更留言標註宋男臉書帳號，挖苦對方「可憐醜男約炮不成被告，勸你閉嘴」、「事實上就是你下面癢想約炮被我拒絕，惱羞成怒，笑死真的噁男無極限」等語。

宋男提告怒批林女所言不實，指稱和林女是線上遊戲的網友，曾見面1、2次，林女PO文標註他的臉書帳號，在臉書社團的朋友看了就知道是他本人，林女不但把2人的訴訟糾紛公諸於世，更把他說得很不堪，破壞他的名譽。

林女到案不認罪，辯稱標註宋男是要請宋男傳話給第三人，她不是在罵宋男，且宋男提告所舉證的留言截圖，有些話不是她說的。不過法官審理認為，林女的舉動足以讓臉書社團不特定成員辨識宋男身分，林女的PO文就是在謾罵、指摘宋男，林女的辯詞僅為臨訟卸責。

法官並指「醜男」、「噁男」等字眼，均有羞辱他人外貌、生性放蕩、行為不檢、讓人不舒服等貶損意思，「約炮」一詞更讓人產生私德不佳的負面評價，均使挨罵的人感覺難堪，且林女本案所為與公益無關，也不構成合理評論，考量林女高中畢業從事櫃檯工作，收入不穩定，依加重誹謗罪判處拘役40天、得易科罰金4萬元，可上訴。