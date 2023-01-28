「不要擋我攤子前！」　台南花園夜市草莓甜點攤販與客人爆口角

▲草莓甜點攤販疑不滿1位女客人站在她攤位前影響做生意，雙方發生口角衝突。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者林悅／台南報導

台南北區花園夜市25日初四晚上發生一起口角衝突，一家攤販老闆疑不滿女客人站在她攤位前影響做生意，出言趕人引起雙方口角衝突，雙方互罵過程被民眾拍下po網，攤家事後也po影片上抖音，而該名女客人也上臉書po文指控女攤販辱罵她「破麻」，請網友評理。市警五分局表示，雙方未提告訴，一旦提告依法受理。

▲該攤商事後疑po影片上抖音，該名女客人也上臉書po文指控女攤商辱罵她「破麻」，請網友評理。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

1名黃姓女網友在爆料公社po文指出，「跟你消費完不能站在攤位旁邊？看到下組客人來立馬翻臉趕人？還說我們寒酸吃不起？最後還罵人破麻！看不起人還說『去甲善甲狼欸東西啦（去吃窮人的東西）』」。該網友請網友評評理，「究竟是誰沒素質？」。她po出一段現場影片表示，「影片是店家兒子拍的還上傳抖音，不是我們斷章取義！」

據了解，該事件發生在25日初四晚上，地點在台南北區知名花園夜市，該網友跟一個草莓甜點攤買完160塊的蛋糕，網友指控該名女攤家立馬翻臉趕人，說站在攤位前會擋到她的客人，雙方你一言我一語大吵了起來。

爆料網友還po出疑為店家兒子拍攝的爭執過程上傳抖音影片，影片爭吵內容還有店家辱罵女客人「破麻」的對話。



該文一出也引起網友熱議，網友表示，「這種人還可以擺攤做生意？告死她」、「買一個，然後拿去驗農藥，看看結果如何」、「還好是店家對方自己po影片，不然在鬼島愛檢討被害者的神經病態風氣下，換成消費者po文一定會被酸民群砲的很慘！」、「真的派」、「這幾個字脫口而出，攤主都嘛變成事主」。

還有人表示，「這消費者真的很不應該，應該直接站在攤位前面吵到分出結果，生意不要做了」、「支持提告，還自己錄影給別人當證據真好笑，格局那麼小難怪沒生意」、「可以提告公然侮辱」，網友多一面倒，認為攤家不應該辱罵客人。

▲台南市警五分局和緯派出所副所長黃相輔指出，本案五分局並未接獲報案，當事人如有提告將依規定受理。（圖／記者林悅翻攝）



台南市警五分局和緯派出所副所長黃相輔指出，本案五分局並未接獲報案，雙方當事人亦未到五分局提出告訴，當事人如有提告將依規定受理，警方呼籲遇有消費糾紛時，應心平氣和理性處理。