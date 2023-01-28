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社會 社會焦點 保障人權

趕走女客人罵「破麻」！花園夜市攤販道歉了：看到摔蛋糕才被激怒

記者朱祖儀／綜合報導

近日有女網友控訴，到台南花園夜市購買草莓甜點，結果消費完就被攤販老闆娘要求「不要擋在我攤子前面」，甚至遭辱罵「破麻」，雙方爆發口角衝突，此事曝光後掀起網友熱議，多數人都認為是攤商的錯。今（28）日稍早老闆娘出面致歉，表示是對方誤會了，且摔蛋糕要求退費，自己才會被激怒。

黃姓女網友在「爆料公社」發文表示，和店家消費完之後，就被要求別站在攤位旁邊，「（店家）看到下組客人來立馬翻臉趕人？還說我們寒酸吃不起？最後還罵人破麻！看不起人還說『去甲善甲狼欸東西啦（去吃窮人的東西）』」，要求大家幫忙評評理。她也PO出疑似是店家兒子拍攝的影片，看到雙方爭執的過程。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲客人和老闆發生衝突。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

文章曝光後網友一面倒支持黃女，認為攤商不應該辱罵客人。對此，草莓蛋糕攤販的老闆娘稍早發文道歉，表示「謝謝大家的批評跟指教我都有看到，也會虛心接受跟檢討自己的言行舉止」。

老闆娘也還原當時經過，表示一開始黃女買完之後，她看到有其他客人想要進來消費，於是請對方讓一讓，結果被誤會是在趕人，對方氣得把蛋糕摔在攤位上，且要求退款，她才會情緒控管不當被激怒，因而發生爭執。但她也認知到自己做錯了，「罵人就是不對，我有深深的檢討我自己當天確實言行過分」。

老闆娘表示，「我不該因為這些事，然後說了不好聽的話，在此我還是想跟這位小姐道歉，很抱歉讓妳來台南有不愉快的消費經驗，也對妳說了很不好聽的話，這個部分我真的有檢討自己，真的是很不應該，就這個部分也希望得到您的諒解」。她也說有再次檢討自己，那些話沒有鄙視任何人的意思，「為此我也向這些聽到，或看到觀感不佳的人道歉」。

老闆娘也說，做生意本來就是以和為貴，她還是希望客人可以多給攤販一點尊重，自己也不希望發生這次的衝突，「我目前已經有私訊對方，如果有人認識她，方便幫我轉告她，如果她願意我希望以做公益的方式作為換取這次她的原諒」，最後也再次向眾人致歉。

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