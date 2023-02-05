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這款燈籠超絕美！　遠雄推大巨蛋環保紙燈籠組裝也燒腦

▲遠雄集團因應台灣燈會在台北，以大巨蛋建築體為造型，設計出一款絕美的大巨蛋造型紙燈籠，材料包超過30個零組件，拼裝過程相當燒腦。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者吳杰澄)

記者郭玲綪／採訪報導

金兔報喜，喜迎春節，臺北大巨蛋因應元宵節，並響應睽違23年重返臺北的燈節活動，遠雄集團特別為設計一款限量的大巨蛋造型紙燈籠，組裝過程完全不使用黏膠，材料包超過30個零組件，拼裝過程相當燒腦，初次組裝幾乎要花上一小時，極富挑戰，也藉此呼應大巨蛋先進的工法及結構設計，歷經長年孵化終於要破殼而出，讓人期待。

▲▼這款燈籠超絕美！遠雄推大巨蛋環保紙燈籠組裝也燒腦。（圖／記者吳杰澄攝）

▲睽違23年燈會再度回到台北舉辦，遠雄集團推出限量大巨蛋環保造型紙燈籠。（圖／記者吳杰澄攝，以下同）

臺北大巨蛋環保紙燈籠以「場源」為設計理念，透過各種空間場域交錯，激發光芒，也呼應2023台北燈會以多場域舉行的理念，透過多點連線，進而點亮城市。從點、線、面作為設計思考，結合多元融合，科技未來，城市映射三大元素，以巨蛋建築體為造型主體，上方以帶有未來感的曲線縱橫交錯，以柔和的彩幻色調點綴，並可從孔洞中透出點點微光，強調孵化未來的各種可能，儘管不當提燈也可放置當夜燈或擺飾。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示：「臺北大巨蛋環保紙燈籠蛋體的核心是「光源」所在，蛋殼則是映射著未來感的建築量體，表面孔洞讓光能透出建築，傳導光源，形成圖騰，象徵未來的各種可能，且本次以環保素材打造，達到環境保育的企業永續理念。」

▲▼這款燈籠超絕美！遠雄推大巨蛋環保紙燈籠組裝也燒腦。（圖／記者吳杰澄攝）

▲遠雄集團副總經理楊舜欽。

臺北大巨蛋環保紙燈籠以環保大豆油墨製作，燈籠主體以FSC製程及紙材，提把也使用環保紙提把，平時可放置當擺飾，於2023年2月4日起，只要民眾來遠雄悅來飯店或悅樂旅店住宿，每房提供一份燈籠供您挑戰組裝，或也可參加飯店DIY體驗活動，或到遠雄海洋公園體驗海洋夜未眠，皆可獲得；數量有限送完為止。

▲▼這款燈籠超絕美！遠雄推大巨蛋環保紙燈籠組裝也燒腦。（圖／記者吳杰澄攝）

▲配合台灣燈會，大巨蛋附近也妝點上造型燈飾。

另外為了讓大家感受到燈會的璀璨氛圍，大巨蛋主體以及通往松山文創園區的路上，也妝點上造型燈飾，宣告大巨蛋即將與大家相見。

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