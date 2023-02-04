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最強脫單日！「家裡掛1物」月老秒牽紅線　賺大錢絕招也曝光

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲想脫單的人，元宵節「掛上應景1物」，月老就會來牽紅線。（示意圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

依傳統習俗來說，過完元宵節才代表過完年節，而明（5）日大家除了吃湯圓、賞花燈，若想脫單求好桃花的人，可以在自家陽台掛上「應景1物」，而民俗專家柯柏成直呼，掛上一周即可，月老就會牽紅線賜好姻緣；如果是想求事業、財運者，晚上點亮家裡的燈，也能興旺一整年。

柯柏成在臉書粉專表示，元宵節這一天，各地都有賞花燈的景點，若時間允許的話，大家不妨去廟裡走一趟，拜拜祈福就是最簡單的開運法，元宵節是道教神祇三官大帝中的「天官聖誕」，有所謂天官賜福、地官赦罪、水官解厄的說法。

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柯柏成說，信徒們明天可以前往宮廟敬拜祈求天官賜福，有奉祀天官大帝的宮廟或土地財神廟都可以，在新的一年給自己好運旺旺來。

求好運也有小撇步，柯柏成熱心分享，祭拜時要跟神明稟明自己的姓名、出生年月日與住址（主要是睡覺的地址，並非戶籍地址），以及祈求賜福賜財的吉祥話，備妥裝有168、188、888元等象徵吉祥數字的紅包袋，隨供品放在供桌上，於祭拜後隨身攜帶，或放在家中的「財位」，不知道家中財位的可以放置神明桌祖先牌位桌下的抽屜內。

▲桃園燈會。（圖／桃園市政府提供）

▲元宵許多縣市都有燈會活動。（圖／桃園市政府提供）

另外，柯柏成指出，元宵節也是月老牽紅線的日子，想脫單的男女們可先準備「一對紅色燈籠」，於明天掛在自家陽台即可，「掛上一周即可，月老就會來牽紅線賜好姻緣！」

最後，想要求事業與財運的人，在元宵節晚上把自裡的燈全部點亮，直到要就寢時再關掉即可。柯柏成解釋，古代的民俗是這一天要紅紅火火點亮一整年的光明。

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