高接梨耐寒還能長得大又甜　台中農改場靠這招

▲台中農改場研發微生物製劑，讓高接梨耐寒還能長得大又甜。（圖／農委會提供）

記者楊惠琪／台北報導

台灣梨向來是中部重要產業，栽培面積達全國7成，近年來受氣候變遷影響，使得生產遭遇瓶頸。農委會台中農改場研發應用微生物製劑，克服梨在極端氣候下的生產困境，可減少高接梨接穗遭遇寒害受損率15至23%，同時增加果實平均重量達14%，還可提高糖度，能穩定梨生產並降低經濟損失，歡迎農民洽詢。

台中農改場指出，台灣梨種植面積約5200公頃，平地高接梨約3300公頃，每年12月至隔年2月為嫁接時段，但容易遇上寒流，中低海拔產區氣溫往往降至10度以下，造成砧木的根系及主幹內的樹液停止流動，地下部養分供應量不足，使得梨穗無法順利生長造成農損。

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台中農改場助理研究員藍玄錦研發木黴菌TCT768及TCT-P001微生物製劑，使高接梨穗可以在連續10度以下低溫達22小時以上環境，依舊能獲取足夠養分，維持生長，可較未處理者的花穗受損率減少15至23%；後續果實生長上，也有促進果實生長膨大效果，使平均果重增加14%，並提高果實風味及糖度1°Brix以上。

台中農改場表示，新研發的應用微生物製劑，可顯著降低高接梨遭遇寒流造成的損害，並能促進果實生長及提高品質等效果，目前微生物製劑應用技術已完成菌種確效性評估並建立田間操作模式，歡迎農民洽詢，電話：049-2880084。