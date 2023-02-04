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獨／正妹直播主懷孕「許老三」揭性別　答案喊通殺⋯眾人傻眼腿軟

▲國內知名正妹直播主閻三三舉辦「許老三」的性別趴 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名正妹直播主閻三三（白色衣服）舉辦「許老三」的性別趴 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

近期不少藝人在懷孕之後，會舉辦「性別趴」來揭曉嬰兒的性別之外，同時跟大家一起分享喜訊，國內知名正妹直播主閻三三意外發現自己懷孕，已經是2寶媽的她也舉辦了性別趴，只是在揭曉嬰兒性別時，同時掉出藍色跟粉紅色的汽球，主持人當場喊：「雙胞胎」，當場讓閻33跟她老公一度很傻眼。

國內知名正妹直播主閻三三跟老公日前發現懷孕，已經有2寶的他們決定開心迎接這份「上天給的禮物與驚喜」，因為老公姓許，也是第三個孩子，因此跟藝人小S一樣，先取小名為「許老三」，同時也決定在3日晚間找來親朋好友舉辦性別趴，而且提醒與會的賓客，認為寶寶性別是男的就穿全黑，是女的就穿全白，一進門就請賓客玩個猜性別投注的遊戲，投注金額不限，純屬娛樂。

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▲國內知名正妹直播主閻三三舉辦「許老三」的性別趴 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲國內知名正妹直播主閻三三舉辦「許老三」的性別趴，準備揭曉答案。（圖／記者吳奕靖攝）

由於胎兒性別是婦產科醫師照完超音波之後，連同答案放進信封當中封口，所以他們夫妻兩個人都不知道答案，晚間八點半是設定揭曉謎底的時候，夫妻倆就像是新手爸媽一樣期待緊張，而兒子也莫名緊張，童言童語的喊說：「諸神保佑」，看到他比父母還激動緊張的模樣，更讓現場歡樂氣氛加溫。

最後夫妻刺破性別氣球，當場飄出藍色跟粉紅色的汽球，看到這一幕，主持人大喊恭喜：「這是雙胞胎，所以莊家通殺」，閻三三夫妻倆個人傻眼，不過這其實是同事故意安排的小小整人橋段，其實放有真正答案的信封是用像框錶起來，老公謹慎打開這個信封，就看到超音波照後面寫了「許老三」的性別，主持人大聲說出答案「我是女生」後，現場響起恭賀掌聲，閻三三跟老公都笑著說：「男女都好，健康才是最重要」。

▲國內知名正妹直播主閻三三舉辦「許老三」的性別趴 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲主持人大熊準備公開答案，閻三三的老公（中間）緊張到不敢打開眼睛 。（圖／記者吳奕靖攝）

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