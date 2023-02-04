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找到散布者了！外流陸軍性愛片「已有明確對象」　軍方力挺提告

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

陸軍八軍團情侶營區自拍激戰片外流，影片女主角揚言對外流者提告，不過今(4日)疑似又再傳出5段露骨影片。軍方表示，目前知道有人提供相關證據，針對外流影片者已有明確目標，也支持兩人提告。

▲▼陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了：幫我找出散布兇手。（圖／記者爆料網）

▲陸軍情侶自拍片遭外流，女主角要網友幫她找散佈者，目前已有目標。（圖／記者爆料網）

近日網路流傳幾段畫面，影片中一名穿著軍服的女子與一名精壯男子正在賣力連結，還不斷發出令人害羞的聲音，而仔細一看，畫面中的地點，疑似為軍方的營區寢室，女主角甚至以陽光形象上過青年日報招募人才。

三段影片在網路上瘋傳，當事人也已到警局法律諮詢，女主角則揚言要採取法律行動。而今臉書社團「記者爆料網」又指出，有最新5段疑似兩名當事人的性愛影片，其中還有男主角俯拍女主角口愛，以及各種角度的性愛畫面，內容相當露骨。

▲▼陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了：幫我找出散布兇手。（圖／記者爆料網）

▲女主角已到警局備案，並請大家幫忙蒐證。（圖／記者爆料網）

至於是否已經蒐集到證據準備提告，兩人的直屬主管今日表示：「我鼓勵她去告，也會協助他們維護法律權益，但(告不告)畢竟那是個人行為，就我們的立場，她是我們的袍澤，犯錯該罰、該保護他們、照顧他們，這我們一樣要處理。」

軍方指出，法務單位也有協助他們要如何處理，兩位日前也已經到警局備案準備提告，不過由於此事非告訴乃論，必須要有明確的提告對象，因此必須有充分證據才能對特定的人提告。

而是否已找到明確目標？軍方表示：「應該有了，有些人看不慣別人在傳這些(不雅影片)，也有人截了圖給她了，我知道有，但不知道有多少、不知道是誰。」

另一方面，警方今天也主動與男女主聯絡，但是否提告，以及提告何罪名，對方尚未決定。

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