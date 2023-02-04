要開學了！　陸初中生在家燒寒假作業...9歲女孩作業寫不完光腳逃家　

▲湖北一名初中生在房間內放火燒寒假作業。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節結束後，寒假也進入倒數階段，學生們準備收心回到校園，不過，大陸湖北有一名初中生，因為不想寫寒假作業，把自己關在房間裡，點起一把火燒了寒假作業，差點危及公共安全，讓警消人員捏了一把冷汗。無獨有偶，浙江杭州也有一名9歲女孩，寒假作業寫不完，跟父母親賭氣，光著腳，只穿毛衣就離家在外遊蕩。

▲杭州9歲女孩寒假作業寫不完，與家人爭執後離家出走。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，湖北襄陽一名初一男生不想做寒假作業，將自己關在房間把作業燒掉。民警趕到後進行了嚴厲批評，「不努力是你自己的事，危害社會就是警察的事。」

至於杭州的9歲女孩則是因寒假作業未完成，與父母親產生矛盾，憤而離家出走。這名9歲女孩在1月29日凌晨，兩次離家後在小區內遊蕩，被社區保全發現後聯繫其父母，但母親說要給女兒一個教訓，直接回覆，「別送回來。」導致保全只能報警求助。

警方到場調查後發現，保全人員值守時，看到小區內不遠處有個女孩光著腳、只穿毛衣，哭哭啼啼地到處遊蕩，趕緊將其接回崗亭取暖，經詢問才得知，女孩是小區內的住戶，只因為寒假作業沒做完就與爸爸賭氣，離家出走。