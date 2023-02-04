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社會 社會焦點 保障人權

年收200W國營研究員逼%%「按表操課」　轟妻回娘家：叫妳爸解釋

▲▼ 離婚 。（圖／取自免費圖庫xFrame）

▲阿成長期對妻兒暴力相向，又規定妻子要「按表操課」行房，她忍受10年終崩潰訴請離婚。（圖／取自免費圖庫xFrame）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名在某國營事業擔任研究員、年收入200萬元的男子阿成（化名），因為情緒暴躁、時常對妻子拳打腳踢，又訂出「性愛時間表」要妻子按表操課，妻子若不願意就暴力相向、甚至半夜將她趕回娘家，羞辱說「滾回去跟妳爸說！說妳不做愛！」妻子無法負荷長期的身心折磨，向法院訴請離婚，高雄高分院審視阿成誇張瘋狂的行徑後，判准妻子離婚。

妻子小芬（化名）表示，她與阿成結婚後生下2名孩子，但這10年的婚姻中，因為阿成暴躁易怒、控制欲強，經常因瑣事不如意，就情緒失控辱罵、對她與孩子施暴，並要求她在固定時間行房，簡直就是按表操課，她某次不配合，還被阿成半夜趕回屏東的娘家。

小芬說，她為了給孩子完整家庭，這些年間多次提離婚後又選擇原諒，但無奈阿成還是不知悔改，曾在出遊過程中只因口角，就故意關車門將她手指夾傷；就連年紀還小的小女兒因吃飯較慢，阿成就失控飆罵、拿熱水燙傷女兒，遭鄰居報警後核發保護令，小芬對於長期身體與精神的壓力已頻臨崩潰，終於向法院訴請離婚，並爭取2名子女的監護權。

而阿成解釋，婚後2年妻子就接連生下2名孩子，但隨後卻罹患產後憂鬱症，雙方又因工作與教養問題疏於感情交流，而2014年間妻子還曾侵占他公司的款項，在法院判決歸還後、感情也因而生變，妻子又只在周末才帶大兒子回高雄同住，其餘時間都在娘家，也定期關心、送禮、給付生活費，強調雖曾有管教不當，但之後都已改善，不會再對孩子與妻子動手動腳，

法院一審判准小芬離婚後，阿成不服再提上訴，小芬提出一段錄音檔為證，內容為阿成暴怒叫罵「不要做就不要做啦！哭X！未來30幾年我是要怎麼過？娶這個妻子是要做什麼？」、「滾回去！起來回家去啦！你跟你媽講，你看人家一個禮拜做幾次就知道」、「X妳娘！為什麼不能做愛？叫妳老爸給我解釋！」高雄高分院認為言論粗暴不堪，顯然不尊重小芬性自主，雙方的感情已惡化至無法修補，仍判准離婚之訴。全案仍可上訴。

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