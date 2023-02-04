奎丁泰國浴實戰！驚喊「她伸進去洗我的X」　選妃到按摩全程公開

記者崔子柔／綜合報導

YouTuber奎丁有63萬人訂閱，她日前到泰國旅遊，昨（3日）晚則上傳自己體驗「泰國浴」的影片，過程中不斷驚喊「她用她的下面在幫我按摩」、「她在洗我的下面」。

奎丁一行人入店後，店員用中文詢問幾位要服務，接著就開始挑選小姐，有提到3700、4700的價格，但這間店沒有喜歡的小姐，就轉移到下一間店，價格則有2500、2900、3300、3800，店員提到，要老練一點的小姐才會服務女生。

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▲奎丁體驗泰國浴。（圖／翻攝自奎丁YouTube）



奎丁進入包廂後，小姐就要求她脫衣躺在床上，並用英文安撫她「來這裡就別害羞」，接著替她放好泡澡水，泡完澡就請她趴在氣墊床上，接下來的服務則只拍到奎丁的臉部表情，奎丁不斷喊著，「她的手滑過我屁股縫」、「現在在用她的屁股，洗我的大腿」、「她用她的下面在幫我按摩」、「她弄得我好想放屁」、「她在洗我的下面」、「她在洗我的胸部」、「她用手指伸進去洗我的...oh my god」、「這也洗太乾淨了吧」。

▲替奎丁服務的小姐。（圖／翻攝自奎丁YouTube）

洗澡部分完成後，奎丁拒絕了指交服務，要求正規按摩，小姐則透露，因為女生通常不會想要性愛的部分，所以時間都會用得比男生滿。

奎丁表示，她覺得整體來說還不錯，但洗一次澡花3千元對她來說有點貴，就當買個體驗，「聽旁邊的人敘述那些內容，都不比你自己去體驗來得好」，並提醒女生更該去體驗，「才知道你男朋友都在幹什麼」。

▲▼奎丁到泰國旅遊。（圖／翻攝自奎丁IG）

