模擬中美若開戰？　美智庫警告：先炸毀中國工業！

▲中美如果開戰，美國蘭德智庫警告：先炸毀中國工業網。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國頂級戰略智庫蘭德公司日前發布《美國武裝力量捲入台海衝突時應該採取的戰略分析》，這份報告中直接表示，「中國的現代工業體系對美國威脅巨大。一旦中美兩國真的開始兵戎相見的話，美國必須先摧毀中國工業。」此文也引起外界廣泛熱議。

陸媒《網易》軍事指出，具體的實施方面，蘭德公司提出了「南北絞殺」的設想，首先，亞太美軍和日本自衛隊、韓國軍隊出動1500架戰機對儲存在中國華北地區和東北地區的大量原油和原油生產設施展開轟炸。

報導稱，原因是石油是現代工業的重要能源，蘭德公司希望借此癱瘓中國北方的大量工業設施。計劃出動1500架戰鬥機先炸毀儲存在華北和東北的原油生產設備。

▲美智庫認為，炸毀中國交通網絡等於阻斷解放軍運輸能力。（圖／CFP）

針對中國南方地區的「絞殺」，蘭德公司認為，把南方城市外來務工人員困在南方城市發達地區，對這些城市的鐵路、高架橋、工業基地等設施進行轟炸，讓南方工業混亂。

針對蘭德智庫戰略，該報導也指出，「蘭德公司對於中國現代工業體系的評價是十分正確的。」中國工業確實支持國力和解放軍的軍力飛速提升。

從蘭德智庫的分析報告上來看，把中國的物流運輸能力計算到中國的工業體系中也是正確的算法。武器彈藥生產出來後，需要交到部隊的手中才能夠發揮出真正的作用。如果中美兩國在亞太地區爆發軍事衝突，美軍後勤補給線勢必比解放軍更長。

報導也強調，別小看中國物流運輸能力，一樣能為解放軍提供更快的武器彈藥交付速度，這也是蘭德智庫著重強調，「對中國南方交通運輸線要進行重點破壞的原因之一。」

