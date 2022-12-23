反擊美國制裁中共西藏官員　大陸外交部：制裁余茂春等2人

▲余茂春（右）深受美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）倚重。（圖／翻攝自美國國務院）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸外交部23日宣布，針對12月9日美方制裁兩位中共官員，因此將對兩位美方人員列入反制裁清單，並公布了一系列反制裁措施。其中包含出身中國、曾經歷文革的美國前川普政府中國政策顧問余茂春（Miles Yu）。

據官方微信公眾號「寬廣太平洋」公布，自2022年12月23日起，大陸對余茂春、托德．斯坦恩（Todd Stein）採取反制裁措施。制裁內容包含，一、凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止大陸境內的組織、個人與其進行有關交易活動；三、對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。

報導稱，此舉是反制12月9日美方以「西藏人權」問題，對兩名中共官員進行「非法制裁」，依據「中華人民共和國反外國制裁法」所做出的舉措。

公開資料顯示，余茂春是美國華裔學者、政治家、美國海軍學院東亞和軍事史教授，曾擔任《華盛頓時報》專欄作家、美國國務院國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問，是中國留美學生中進入美國國務院對華政策核心圈的第一人。他在川普政府以後的美國對中國扭轉政策上，提出不少參考意見，現為哈德遜研究所高級研究員及胡佛研究所客座研究員。

托德·斯坦恩是美國國會及行政當局中國委員會（CECC）副參謀長，他於2021年3月加入CECC。CECC是美國國會於2000年10月成立的獨立委員會，被賦予的法律職能是「監察中國法治發展和人權」，其中包括檢討香港「一國兩制」的實踐，並於每年向美國總統和美國國會提交一份年度報告。

此前，美國財政部近日宣布，制裁兩名在西藏「嚴重侵犯人權」的中國官員。公告指出，吳英傑在西藏實行「維穩」政策，包括「法外處決、身體虐待、任意逮捕、大規模拘留等嚴重侵犯人權行為」，「吳英傑在任期間的其他侵犯行為還包括強制節育、強制墮胎、限制宗教和政治自由及虐囚。」張洪波則被指通過在西藏各地開設拘留所，參與實施酷刑和殺害囚犯等行為。