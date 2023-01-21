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大陸 大陸焦點 特派現場

近3萬華人籲大陸恢復有效十年簽證　陸駐美使館：未來視疫情調整

▲護照上的中華人民共和國簽證。（圖／CFP）

▲近來不少旅美華人關注中國政府何時恢復原有十年多次簽證的使用。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

在中國大陸疫情放開，中美航班陸續恢復之際，已經暫停約3年的由中國政府頒發的「十年簽證」還未恢復，令不少華人心急如焚。近日，有南加州華人集體在網上發起請願，敦促中國駐美大使館恢復所有返回中國的簽證。對此，中國駐美大使館發言人20日終於回應，後續，中方將根據疫情形勢發展適時調整有關措施。

中國駐美大使館發言人20日就此發表談話稱，2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次簽證仍暫停使用，主要原因是其中有大量為旅遊類簽證。後續，中方將根據疫情形勢發展適時調整有關措施。

發言人說，今年1月8日，中國政府實施新型冠狀病毒感染乙類乙管後中外人員往來暫行措施，進一步優化了外籍人士赴中國安排，恢復審發定居、訪問、過境、商務、團聚以及探親和私人事務類簽證，但赴中國旅遊、就醫事由的簽證申請暫不受理。

發言人特別說明，持有2020年3月26日之前頒發、仍在有效期內的多年多次簽證的人員現階段如有赴中國需求，中國駐美使領館將視具體情況為申請人審發新的簽證並提供相應便利。

發言人表示，為提高簽證審發效率，向申請人提供更加便捷的服務，中國駐美使領館將於近期陸續恢復領事證件大廳對外辦公，現場受理簽證申請。

「十年簽證」是指在有效期內可以多次赴中國的簽證類別。該簽證自2020年3月26日暫停辦理，至今仍未恢復。根據有華人在change.org 網站上發布的訴求，敦促中國大使館恢復所有返回中國的簽證，並取消所有返回中國不必要的限制。截至20日下午，該訴求已經有近3萬人聯署。

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