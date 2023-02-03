人妻啪啪美容老闆羞喊「最喜歡你進入的時候」　科技綠夫崩潰開吉

▲新竹科技業人夫發現老婆偷吃，還發現老婆傳訊「喜歡你進入的時候」示愛小王，憤而對兩人提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名人妻偷吃小王，被小王老婆發覺姦情鬧到家裡來，才不得不對丈夫坦白。丈夫見妻子和小王互傳「好想拔光妳抱著妳進入妳睡覺」、「我是喜歡你進入的時候」等露骨訊息，崩潰和妻子離婚，並對兩人提告。新竹地院審理後，認為人妻和小王侵害配偶權，應賠償30萬元，全案還可上訴。

人夫主張，妻子婚後參加美容展，認識開設紋繡學園的小王，受邀擔任助教，兩人日久生情，還被小王老婆發現姦情，到妻子任職處和家裡鬧事叫囂，妻子見紙包不住火，才向他坦白一切，並手寫道歉信。但兩人仍走不下去，他於去年和妻子離婚，遠調南部工作，小王導致他家庭破碎，影響他身心和工作，因此向小王和妻子求償60萬元 。

全案審理時，小王和人妻皆未出庭或提出書狀聲明。法官檢視兩人對話紀錄，小王對人妻說「不行，還要進入妳身體久一點」，人妻也羞回「我是喜歡你進入的時候」、「我愛你老公」，小王又說「我想讓妳更受不了的時候再進入妳身體」、「好想拔光妳抱著妳進入妳睡覺」、「然後不拔出來抱著睡」，足見兩人交往、親密互動並發生性行為。

另一方面，小王老婆已提告勝訴，兩人得連帶賠償小王老婆25萬元，可見人夫主張屬實，審酌人夫任職科技業，年所得約163萬元，小王年所得約14萬，人妻年所得217元，名下有房車，判兩人應連帶賠償人夫30萬元，全案還可上訴。