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社會 社會焦點 保障人權

人妻嬌喊太粗！小王囂張嗆：不小心用了你老婆　軍人夫崩潰求償

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲花蓮一名職業軍人慘被綠，還被小王嗆「你被戴綠帽真的不意外」。（圖／翻攝自圖庫pixabay）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名職業軍人發現妻子出軌，小王完事後還問妻子「鼻怎麼會有插入不舒服的問題」，妻子也嬌回「不知道餒，是不是太粗的關係」，此外，妻子還在背地裡喊他「廢物」，小王甚至在IG發文嗆他「不小心用了你老婆」、「發情母狗麻煩看好」，讓軍人看了大受刺激，和妻子吵到離婚，也對小王提告。花蓮地院審理，認為小王侵害配偶權，應賠償30萬元，全案還可上訴。

人夫表示，他和妻子結婚10年後離婚，婚姻期間妻子沒有工作，在家帶小孩。2021年9月他經鄰居提醒，發現有陌生男人經常出沒在租屋處，他查詢行車紀錄器後，發現妻子開車載小王出遊，還看到小王在IG上發文嗆他「髒先生你家害人發情母狗麻煩看好」、「哭著說跟髒先生不可能，半夜跑來找砲打求安慰」、「不小心用了你老婆」、「廢物的最愛，被用被綠依然愛爽」、「你他媽沒用，被戴綠帽真的不意外」，讓他和妻子吵到離婚。人夫認為小王多次和妻子上床，對小王提告求償30萬元。

小王在審理時辯稱，他和人妻在朋友聚會時相識，雖然人妻積極接近他，但他始終保持距離，直到她離婚後兩人才交往。人妻因離婚後仍和前夫同居，還傳訊跟他說「廢物(人夫)等下回來喔，跟你說一聲」、「這只是為了孩子的模式，我心裡只有你」，不斷強調她已離婚，他並無侵害配偶權。

法官查看小王在IG貼出的對話，小王關心人妻「鼻怎麼會有插入不舒服的問題、太大力嘛」，人妻也嬌回「不知道餒，是不是太粗的關係」、「我喜歡你環抱我」，小王則回應「手一定要撫著胸」，而後小王又寫「被戴綠帽」等文字，可見兩人交往是在人妻婚姻存續期間，已侵害配偶權，審酌小王在水泥廠工作，每月收入約2萬8千元，判他要賠30萬元，全案還可上訴。

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