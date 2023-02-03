日外相與秦剛通電話　強調台海和平穩定重要性

▲日本外務大臣林芳正。（圖／CFP）

文／中央社記者楊明珠東京3日專電

日本外相林芳正2日晚間與中國外交部長秦剛進行電話會談。這是秦剛2022年底就任外長後，兩人首度通電話。林芳正在會談中強調台灣海峽和平穩定的重要性。

日本外務省官網表示，林芳正2日晚上10時（台灣時間9時）起與秦剛舉行電話會談，時間約50分鐘。林芳正表示，中日兩國建立「具建設性及安定性的關係」是兩國領導人的重要共識，為了實現這個大方向，希望與秦剛攜手努力。秦剛表示看法一致。

林芳正指出，日中關係正面臨許多課題、懸而未決的事，日本國內對中國的輿論極為嚴峻。他重申，日本對於中國在東海、日本周邊與俄羅斯合作的軍事活動趨於活絡化，以及在南海、香港、新疆維吾爾自治區等的狀況深感憂慮。他還強調台灣海峽和平穩定的重要性。

對於日本人在中國遭到拘留的案件，林芳正再度基於日本的立場表達關切。他也強烈要求中國早日解除對日本食品的進口管制。

在會談中，林芳正言及去年11月中日領袖會談時同意在綠色經濟、醫療、照護、健康等領域進行互惠合作、中日兩國青少年交流等國民交流的重要性。

他說，希望能確保具透明性、可預測、且公平的經商環境，以及能讓日本企業的正當經濟活動能獲得保障，期盼中方能做出適當的因應。

林芳正與秦剛兩人在電話中也針對烏克蘭局勢進行意見交換。針對日人遭北韓綁架一事的早日解決，兩人都同意中日兩國將密切合作因應。

日本今年起身為聯合國安理會理事國，兩人也都同意將在安理會上加強意見溝通。林芳正言及中國在已確立的國際規則下對國際社會做出積極貢獻的重要性。針對氣候變遷、開發金融等國際課題，他期待中日都能身為負責任的大國採取行動。