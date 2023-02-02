執行署台南分署法拍會2／7登場　2013年光陽機車1元起標

▲行政執行署台南分署2月7日上午10時起舉辦動產拍賣會，2013年光陽機車1元起標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署2月7日上午10時起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號中庭廣場舉辦動產拍賣會，同日下午3點進行不動產通訊投標的開標程序，此次法拍亮點是2013年光陽機車1元起標。

動產拍賣物品有國瑞汽車、光陽機車、三陽機車、陽信商業銀行股份有限公司股份5793股、海景世界企業股份有限公司股份970股、強力捏合機（300L）、手持式XRF X 射線螢光分析儀、拉炮、生日蠟燭等歡迎民眾競標。自上午9時30分起開始登記，上午10時起正式競價拍賣。

台南分署表示，本日拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件有2013年光陽機車，111CC，該車輛僅滯欠燃料費1950元、罰鍰3700元，合計5650元，第一次拍賣，不定底價，歡迎有興趣民眾踴躍參加競標。

台南分署提醒，拍賣當日如遇雨天，將改至二樓拍賣會舉辦，因拍賣室屬室內空間，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許70位應買人登記領取號碼牌入場，每1張號碼牌允許1位應買人入場，其餘民眾須在場外候補，每離開1位應買人，再放行1位應買人入場。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。