3.4萬買大白鯊當街燒烤！百萬網美、漁民、轉賣者全被抓　過程曝光

記者蔡儀潔／綜合報導

四川美食博主「提子」拍攝水煮、烤鯊魚的影片早前引發爭議，事後被證實她食用的是大陸國家二級保護動物。大陸公安近日將女博主、漁民及轉賣者統統逮捕，並公佈案情細節，包括「提子」最終以7700元（人民幣，下同，約新台幣3.4萬元）價格買到大白鯊。

▲提子吃鯊魚畫面。（圖／翻攝自微博）

據官方近日通報，經東山縣公安局偵查後，此案移送東山縣人民檢察院提請逮捕。經該院審查查明，東山縣籍犯罪嫌疑人顏某某4月10日（男，漁民）在拖網作業時，捕獲到一條重約75公斤的大鯊魚，並將其冷凍在船內凍庫裡，準備銷售。幾經倒騰，這條大白鯊最終被沈某某以7700元轉賣到四川南充一位叫金某某（女）手中。

東山縣人民檢察院對該案審查後認為，沈某某、顏某某已構成危害珍貴、瀕危野生動物罪，決定以涉嫌「危害珍貴、瀕危野生動物罪」對其批准逮捕；現沈某某、顏某某已經悔之莫及，表示自願認罪認罰。

▲百萬網紅當街烹食大白鯊。（圖／翻攝自微博）

據早前報導，「提子」拍攝水煮鯊魚和烤鯊魚的影片在網路掀起熱議。畫面顯示，「提子」在海鮮超市門口將一份包裹拆開，裡面裝著一條體型碩大的「鯊魚」，引來不少人圍觀。

影片內容指出，「大白鯊」長2公尺，擺拍後被運到「提子」鄉下二舅舅家進行分切；「提子」在室外燒了一口大鍋，誇張地用了很多調料，尾部用來燒烤。影片畫面中，左上角寫有「人工養殖可食用」的字幕。

影片爆紅後，「網紅疑用瀕危大白鯊做美食」迅速登上微博熱搜。南充警方7月31日指出，經鑑定，涉事影片中的鯊魚確是大陸國家二級保護動物噬人鯊（也稱大白鯊）。

▼提子的兩個社群帳號遭清空，其中一個有114萬粉絲的短片帳號還顯示「不符合社群規定」而封禁。（圖／翻攝自微博）