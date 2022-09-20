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要國光客運10萬元買斷影片　錄影男發文還原：車上有30條人命

記者鄒鎮宇／綜合報導

日前一對年輕男女乘車到國光客運台中西屯站時，指控駕駛危險駕駛，要求國光客運開除該名駕駛，亦詢問是否有意願用「10萬元買斷影片」，事後談判畫面曝光，引起網友討論。對此，該名男子19日發文針對讓國光客運誤認為勒索一事道歉，「涉世未深、金錢觀念不成熟」，「影片部份也已轉手他人，之後將不再介入此事件」。

該名男子使用無頭貼照片、25名好友的帳號，19日在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他11日搭乘國光客運，當天恰好是颱風襲台的時間點；還沒上國道時，他就看到駕駛在平面道路逼近慢機車道的機車，因此他立刻開始錄影，記錄危險駕駛的過程。

他說，駕駛從台北到台中3小時不間斷的逼車，「在我面前看來就是司機開著好幾噸的車，載著幾30條人命，在時速近百，天雨路滑的高速公路上，貼緊前車迫使讓道，整段路程精神飽受煎熬，感覺隨時有可能出車禍。」

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他指出，駕駛當下口中不斷模糊的碎唸，因此他認為對方情緒不穩定，擔心出言制止會激怒駕駛，才決定當下不出言勸告，而是到台中才向國光客運投訴。

▲▼拍客運司機危險駕駛，威脅10萬買斷影片。（圖／翻攝爆料公社）

▲男子拍客運司機危險駕駛，要國光客運以10萬元為代價買斷影片。（圖／翻攝爆料公社）

男子表示，他認為危險駕駛的罰單金額不痛不癢，且他自己有經營自媒體，出售自身的照片及影片是他的收入來源之一，所以當時詢問客運公司是否有意願買斷影片，純屬商業議價行為，並未強迫恐嚇。開價的依據是以他臆測國光客運，對於公司安全形象而開價，「或許當時因驚魂未定，用詞語氣不夠委婉客氣，被客運公司誤認為勒索，本人也在此鄭重道歉。」

男子表示，他事後有跟國光客運以信件協商議價，在未獲得回覆的情況下，被各大社群帶風向攻擊，因此發文澄清，目前影片轉手他人，他決定不再介入此事，「之後也已收到國光客運南投站站長電郵道歉信，感受到國光客運對於此事件的重視。關於此事件造成國光客運的誤解、社會譁然、浪費新聞媒體資源，本人再一次向國光客運以及社會大眾致歉。」。

網友看完紛紛留言，「我只想知道你經營的自媒體連結在哪裡，我想去朝聖」、「現在是有臉書或IG就是自媒體了嗎？」「協商議什麼價啦，勒索就勒索，你可以檢舉可以投訴，到底要買斷什麼影片」、「如果這樣就有10萬，我每天就龜在高速公路，日入百萬沒問題」、「還是支持客運公司提吿」、「這邏輯...都到這時候了還不認為自己有錯」、「第一次看到恐嚇取財失敗還跑來昭告天下的」。

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