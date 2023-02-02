瑞士聯邦國會訪團2月5日抵台　將拜會蔡英文、陳菊

▲莫麟納（Fabian Molina）將率團訪台。（圖／Facebook／Fabian Molina）

記者呂晏慈／台北報導

外交部2日說明，瑞士聯邦國會友台小組訪問團一行5人，訂於2月5日至10日訪問台灣，外交部對瑞士聯邦國會友台小組於疫情後首度籌組跨黨派議員團來台訪問表達誠摯歡迎之意，訪團此行將會拜會總統蔡英文、立法院長游錫堃、監察院長陳菊、外交部長吳釗燮，並參訪新竹科學園區及金門戰地遺址。

外交部表示，訪問團由友台小組主席社會黨下議員莫麟納（Fabian Molina）、綠黨下議員瓦德（Nicolas Walder）共同率領，成員包括瑞士人民黨下議員尼德格（Yves Nidegger）、社會黨下議員阿堤契（Mustafa Atici）及綠黨下議員波雪（Léonore Porchet）。

外交部表示，訪團此行將晉見蔡英文、拜會游錫堃、陳菊、吳釗燮，並分別接受立法院及外交部款宴，另將拜會衛福部、國發會、陸委會、國科會等，以及參訪新竹科學園區及金門戰地遺址，藉由實地訪察，瞭解我國發展現況，並加強雙方在相關議題交流合作，深化台瑞互動。

外交部說明，兩位共同主席莫麟納及瓦德與阿堤契議員分別於瑞士國會提出數項友台議案及政策建議，其中瓦德共同主席主導提出之「改善與台灣關係」議案於2021年以壓倒性票數通過，要求聯邦委員會必須提交報告，列出在商業、政治、科學及文化面向可逐步深化與台灣關係的領域，外交部表達高度歡迎及肯定。

外交部重申，台灣與瑞士是共享民主、自由及人權價值的夥伴，相信此行將增進訪團對我國了解，並促進台瑞在各領域友好合作關係。