「衝撞偵防車」竟是挾持案　同夥被逮出賣他...警開10槍逮通緝犯

記者白珈陽／台中報導

台中市趙姓男子與人有債務糾紛，日前遭曾姓男子、謝姓男子約出門，並軟禁於中區一棟商辦大樓，警方昨日中午接獲趙母報案，循線在該大樓尋獲趙男，並逮捕在場的曾姓嫌犯；曾嫌遭逮後向警方供出謝姓共犯，以及其駕駛的車牌號碼，警方以車追人，2日上午11時許發現謝嫌蹤跡，謝因遭通緝，不但拒捕還衝撞警用車，警方對空鳴槍、朝輪胎開槍，共開10槍，最後終於逮到謝男，訊後依妨害公務、妨害自由等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

▲謝姓男子有通緝犯身分，今上午拒捕衝撞警用車，警方連開10槍後乖乖就範。（圖／記者白珈陽攝）

台中市第二警分局指出，昨日（1日）中午永興派出所接獲林姓婦人報案，稱兒子趙姓男子（33歲）有債務問題，離家後不知去向，經調閱相關監視器畫面，發現趙男最後身影是與一名男子見面。警方組成專案小組，昨晚於中區一棟商辦大樓尋獲趙男，並逮捕在場的曾姓男子（23歲）。

據了解，趙男被發現時，無被綑綁、受傷的情形，而曾男遭逮後，供出另名同夥謝姓男子（25歲），以及謝男所駕駛的租賃車車牌。警方調查過程中發現，謝男因竊盜、毀損罪，遭到法院通緝。

▲曾姓男子被逮後，供出謝姓共犯。（圖／記者白珈陽攝）

專案小組鎖定謝男車輛進行跟搜，未料今日上午11時許，雙方行經台中市中區建國路、台中路口附近時，謝男疑似發現警方的偵防車，立即緊催油門試圖逃逸，惟當時前方有2輛正在停等紅燈的公車，卡住謝男去路，警方見狀立即開車上前謝男包圍，形成3角夾擊之勢，但謝男仍持續在車陣中衝撞，造成公車、警用車都有毀損，還波及一輛民車。

由於當時正值交通尖峰，現場車流、人流眾多，警方擔心謝男舉動危及用路人安全，當機立斷對謝男車輛進行破窗，並對空鳴9槍，及對右後車輪開1槍，迫使謝男停止，終於將謝逮捕。

▲▼謝男車輛被公車、偵防車聯合卡死；謝男車輛右後輪遭警方開槍射穿。（圖／記者白珈陽攝）

警方在謝男車內查扣1把開山刀、2支手機，訊後將謝男、曾男依法移送台中地檢署偵辦。至於本案是否涉及暴力討債、或是人蛇集團，有待檢警進一步調查釐清。