台日雙鐵友好第8年！搭火車遊懷舊站　「旅客今年可望恢復疫情前」

▲台日雙鐵友好，今年推出穿越古今搭火車暢遊台日雙鐵懷舊車站之旅活動。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為促進台日雙鐵觀光，締結友好邁入第8年的台鐵局及日本東武鐵道，今年再舉辦搭火車暢遊台日雙鐵懷舊車站之旅，並在台鐵南港車站舉辦點燈儀式。台鐵表示，疫情趨緩，加上台灣防疫鬆綁，台日旅客交流預計今年將可恢復到疫情前水準。

台日雙鐵(台鐵局、東武鐵道)2015年12月18日簽訂雙鐵友好協議，連續幾年舉辦促進台日觀光友好的交流活動，2019年首次於南港車站舉辦「台日雙鐵友好大樹燈座贈燈儀式」，2020年推出「觀光大使白老虎站長燈座」，南港車站成為促進台日觀光友好推廣展示車站。2021年台鐵及東武鐵道推動「搭鐵道暢遊台日雙鐵沿線名勝」，主題為推動促進觀光的SL蒸汽火車系列-台鐵局的仲夏寶島號及東武鐵道的大樹號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年南港站也規劃「穿越古今搭火車暢遊台日雙鐵懷舊車站之旅的跳房子遊圖」主題，地貼跳房子遊戲為台日雙鐵沿線的代表車站景點放入圖中，從遊戲中認識台日各名勝景點；會場也有台鐵局的「EMU3000型新城際列車」及東武鐵道今年7月15日將登場的「SPACIAX新型電車」，以及台鐵百年車站介紹，尤其海線5個1922年建造的車站。

▲台日雙鐵友好，今年推出穿越古今搭火車暢遊台日雙鐵懷舊車站之旅活動。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵局主秘陳裕謀表示，台鐵與東武鐵道自2015年締結以來，舉辦乘車券交換、車體彩繪交換，到今天的點燈儀式等，有相當多交流，票券交換雖不是很熱絡，但實際帶動去日本造訪到東武鐵道沿線景點的台灣旅客相當多，到台灣來的日本旅客也都會來搭乘台鐵車輛，實際交流目的已經達到。

陳裕謀指出，隨著疫情趨緩，日本5月也要將新冠疫情降類流感化，台灣最近室內也將鬆綁不用戴口罩，台日雙方未來也會進行很多鐵道交流促進活動，預期旅客交流今年就可以恢復到疫情前水準。

陳裕謀也指出，今年以搭乘火車到各個懷舊車站為主軸，古蹟車站譬如台南站，另也有新開發景點包括潮州鐵道園區，這些都是日本鐵道迷很期待的，尤其潮州鐵道園區。以及潮州機廠有觀光修理廠，鐵道迷很希望去看車輛如何維修，台南古都在日本很有名氣，尤其小吃很多，日本旅客來台搭台鐵到這二地是最方便的。