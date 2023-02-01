幫找遺失物不再免費！台鐵首訂送達費「35~55元」　預計4月實施

▲台鐵將首度對遺失物送達收費，台鐵人員正在裝箱整理遺失物。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵每月拾獲上萬件遺失物，有民眾要求台鐵尋獲，好不容易送到指定車站，卻放鳥沒來領，台鐵首度規劃要對遺失物送達收費，近日已完成規章修訂，2月起針對員工訓練，預計4月上路，收費35元到55元不等。

台鐵遺失物百百種，除常見的雨傘、保溫杯、筆電、手機、行李箱外，也有拐杖、大聲公，也曾有民眾在車站遺漏「清水米糕」忘帶上車，要求車站把米糕「即刻送達」到抵達站。

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也有民眾在車上忘記把喝一半的珍珠奶茶帶下車，也急要台鐵尋獲送到指定車站，還有民眾攜帶「神像」搭車，卻遺漏在車站，車站人員尋獲後不敢隨意放置，只好供奉定期拜拜等失主認領。

▲台鐵遺失物出現拐杖和大聲公。（圖／記者李姿慧攝）

不過考量民眾要求台鐵協尋遺失物並送到指定車站後，卻常放鳥未來領取，台鐵得耗費人力尋找和運送、管理遺失物，台鐵首度要對遺失物送達收費，近日已完成規章訂定，2月起全台各段將舉辦員工訓練，各段辦理一場訓練，並將提早1個月公告收費標準，預計今年4月開始對遺失物收費。

根據台鐵規劃，遺失物送達若是在300公里以內，10公斤以下收35元，11到20公斤收40元，21到30公斤收45元；若是遺失物運送里程約301到600公里，10公斤以下收費40元，11到20公斤收到45元，21到30公斤收費50元。

若遺失物送達超過601公里，10公斤以下收費50元，11到20公斤收費50元，21到30公斤收費55元。台鐵也規劃針對遺失物先收費再運送。

此外，若旅客2天內未來領取遺失物，也將收取保管費，根據規劃，超過2天後，每日每件將收取25元。